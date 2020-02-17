Ввозили из оккупированного Донбасса: пограничники накрыли контрабанду на 20 миллионов (видео)

Украинские пограничники разоблачили масштабную схему продажи поддельных сигарет и изъяли "товар" на 20 миллионов гривен.
Как выяснилось, часть продукции ввозили из оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Продавали же фальсификат в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Волынской областях.
Правоохранители уже провели более 90 обысков. Сейчас они нашли и изъяли более 1500 ящиков сигарет на общую сумму более 20 миллионов гривен и еще заработанные на их продаже 900 тысяч.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области сотрудники СБУ совместно с Государственной фискальной службой разоблачили контрабандный ввоз печатной продукции с территории России.
Также была блокирована схема ввоза в Украину больших партий товаров известных марок по поддельным документам.
Кроме того, не так давно сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил на Донбассе, перехватили крупный груз марихуаны, которую харьковчанин пытался вывезти в Россию.
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