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"Вы можете перевернуть этот мир": детям Донбасса рассказали, как стать супергероем

6 июня, 17:26

Известный актер и телеведущий Андрей Дебрин пообщался с мальчиками и девочками в лагере в Святогорске

Фото: fdu.org.ua

В детском оздоровительном центре "Перлина Донеччини" в Святогорске продолжается отдых мальчишек и девчонок в рамках проекта "Мирное лето – детям Донбасса". Насыщенная программа оздоровления и отдыха ребят продолжилась мотивационной встречей, которую провел амбассадор Фонда Рината Ахметова, актер и телеведущий Андрей Дебрин.

"Вы можете перевернуть этот мир, сделать его лучше и осуществить свою мечту! Да, это непросто, для этого нужно много работать. Потому что именно так мечты становятся реальностью", – сказал звездный ведущий канала "Украина", открывая встречу.

В ходе своей лекции Дебрин приводил множество примеров из жизни известных супергероев, которые доказывают, что каждый человек, имеющий цель и делающий шаги для ее реализации, обязательно добьется своего. Главное – мечтать и не сдаваться.

"Вы можете сказать, что у Гарри Поттера, Супермена или Человека-паука были сверхспособности, и вы скажете правду. Но вы должны понять, что суперсила есть у каждого человека. Она называется талантом. Многие даже не пытаются понять, в чем их суперспособность, их талант. Если вы хотите быть счастливыми, то должны найти талант в себе и развить его", – сказал телеведущий.

Дети внимательно слушали Андрея Дебрина, а по окончании завалили гостя десятками вопросов. Интересовались, как стать телеведущим, спрашивали, чем мечты отличаются от целей и как добиться успеха, если ты живешь в "серой зоне", где каждый день рвутся снаряды и нормально не работают ни школы, ни творческие кружки.

"В рамках проекта "Твоя суперсила" Фонда Рината Ахметова я провел уже с десяток встреч с детьми, но сегодняшняя была особенной. Здесь собрались дети, которые живут в самом эпицентре конфликта, и ребята, которые попадали под обстрелы в прошлом, но до сих пор испытывают страх и панические атаки. Им труднее мечтать, потому что больше думают о настоящем, чем о будущем. Но по итогам встречи их глаза горели. Значит, миссия выполнена", – сказал Андрей Дебрин.

Директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан отметила, что этим летом участников проекта "Мирное лето – детям Донбасса" ждет множество разнообразных активностей и мотивационная встреча "Твоя суперсила" – лишь один из пунктов насыщенной программы проекта:

"Пятый сезон проекта предусматривает помимо встреч с известными людьми множество мастер-классов и кружков, групповые занятия с психологами и лекции по минной безопасности. Чтобы дети не просто отдохнули и оздоровились, но и научились вещам, которые могут пригодиться им в обычной жизни".

В этом году участниками трех смен проекта "Мирное лето – детям Донбасса" станут 500 мальчиков и девочек. А с 2015 года Фонд подарил мирное лето для 4000 детей c неподконтрольной Украине территории, из "серой зоны", а также детей-переселенцев. Для большинства из них это единственная возможность оздоровиться и пройти психологическую реабилитацию.

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Тег фонд Рината Ахметова, Мирное лето, Мирное лето – детям Донбасса

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