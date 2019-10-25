Выборы на Донбассе невозможны: глава ЦИК назвал три причины

Олег Диденко озвучил преграды, которые надо устранить перед проведением выборов в ОРДЛО

/ Фото: AFP

На данный момент и до тех пор, пока на оккупированной части Донбасса не будет обеспечена безопасность, выборы на этих территориях невозможны.

Об этом глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил изданию "Фокус".

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"Возможны ли выборы на Донбассе вообще? По моему мнению, на данный момент – нет. Чтобы их там провести, необходимо обеспечить безопасность", – сказал председатель ЦИК.

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Он напомнил, что для проведения выборов необходимо, чтобы государственная граница находилась под контролем украинских властей, а иностранные вооруженные формирования покинули эту территорию.

К тому же, под этот процесс необходимо подвести и правовую базу, поскольку согласно украинскому законодательству, на временно оккупированных территориях выборы не проводятся.

"Чтобы хотя бы теоретически говорить о проведении выборов на этих территориях, нужно принять другой закон", – отметил Диденко, назвав это компетенцией Верховной Рады.

При этом глава ЦИК не стал прогнозировать, какие процедуры может прописать парламент.

Напомним, что проведение выборов на оккупированной части Донбасса является одним из пунктов "формулы Штайнмайера" для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, положения которой уже одобрило украинское правительство.

В то же время, по словам президента Украины Владимира Зеленского, местные выборы на Донбассе состоятся после обмена пленными с боевиками, а также с доступом кандидатов от украинских политических сил, СМИ и международных наблюдателей.

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