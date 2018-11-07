"Выборы" в ОРДЛО не соответствуют ни букве, ни духу Минска – Сайдик

Вопрос так называемых "выборов" в ОРДО и ОРЛО, проведение которых назначено на следующее воскресенье, был поднят во время пленарной сессии Трехсторонней контактной группы

Запланированные на 11 ноября так называемые "выборы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областях противоречат Минским договоренностям по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик по результатам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 6 ноября, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"Вопрос так называемых "выборов" в ОРДО и ОРЛО, проведение которых назначено на следующее воскресенье, был поднят во время пленарной сессии Трехсторонней контактной группы. В этой связи позвольте мне повторить уже высказанную ранее позицию: Я считаю, что проведение так называемых "выборов" не соответствует ни букве, ни духу Минских договоренностей", – заявил Сайдик.

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Как сообщалось, 6 ноября по итогам заседания Трехсторонней контактной группы и ее подгрупп первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что на переговорах в Минске Россия официально заявила, что признает незаконные "выборы" боевиков на Донбассе.

Напомним, в Кремле сегодня поделились ожиданиями от "выборов" на Донбассе. На вопрос журналистов, признает ли Москва "выборы", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить, но заявил, что это "мероприятие" боевиков не нарушает Минские соглашения.

Отметим, что "волеизъявление" жителей оккупированных территорий запланировано на 11 ноября. А вот мир не в восторге от такой идеи. В конце октября состоялось заседание Совбеза ООН по Украине, на котором ряд стран признал незаконными "выборы" на Донбассе.