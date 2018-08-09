Выжить, чтобы мама не плакала: дети на Донбассе продолжают страдать от ужасов войны

Принято думать, что пик боевых действий на Донбассе пришелся на 2014-2015 годы, а потом вроде бы стало тише и безопаснее. На самом деле ничего не закончилось: все так же рвутся снаряды, все так же погибают и получают ранения люди, все так же вздрагивают от громких звуков дети и боятся спать без света. В прошлом году несколько маленьких жителей городов в прифронтовой зоне попали под обстрел и получили ранения. Им на помощь приходил Гуманитарный штаб Рината Ахметова.

Осколки

Томочке Романенко — четыре года, ее двоюродному брату Ване Гончаренко — 15 лет. В прошлом году вечером 21 июля артиллерия накрыла мирный городок Марьинку. Вместе со взрослыми дети находились во дворе своего дома. Им было о чем погоревать — накануне похоронили их дедушку. В огороде ребята пытались отвлечься, рвали траву — и тут с неба посыпались снаряды, разрываясь на тысячи смертоносных осколков… Потом, как в кинохронике, промелькнули "скорая", больница, встревоженные лица врачей. У Тамары раны от осколков оказались "слепыми", не задевшими брюшную полость. У Вани оказалось все гораздо хуже: осколки хоть и не задели кости, но из голени врачи удалили кусочки металла, а вот из правого плечевого сустава из-за глубокого залегания осколка

удалить его было невозможно.

Иван Гончаренко. Фото: fdu.org.ua

Была ранена и старшая, 19-летняя сестра Тамары — у нее осколки задели руку и ногу.

"Что дальше?" — зачастую неразрешимый вопрос для переселенцев и жителей таких неспокойных городов. Детям необходимо лечение, постоянное внимание врачей, реабилитация. Откуда взять деньги на оздоровительные процедуры, если семья Тамары — это одинокая мама с двумя девочками, а семья Ивана — переселенцы, отдающие последние деньги за съемное жилье в Угледаре?

Тамара Романенко. Фото: fdu.org.ua

Пятый этаж

Наталья Александровна, мама Данила Сысоева из прифронтовой Красногоровки, тоже оказалась в растерянности. В 2015 году ее младший сын остался дома, пока она отлучилась по работе. Начавшийся артобстрел застал Даню врасплох — перепуганный ребенок выбежал на балкон, откуда его выбросило взрывной волной. С пятого этажа…

Череп Дани собирали чуть ли не по кусочкам врачи Днепропетровской областной детской клинической больницы. Шансы на выживание и более или менее полноценную жизнь колебались где-то около нуля. Даня не просто выжил, он снова научился ходить. "Чтобы мама не плакала!" — так объясняет мальчик свою беспримерную волю к жизни. Да, пока не слушается правая нога и не очень хорошо действует правая рука, но пока можно все делать левой. Потом будет лучше, и со школой все будет в порядке — Даня учится по индивидуальной программе и закончил третий класс, но вот беда — из-за травмы головы мальчик вдруг начал забывать буквы. Но он верит, что недуг пройдет и мама наконец вытрет слезы.

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Реабилитация

Третий год по проекту Гуманитарного штаба Рината Ахметова "Реабилитация раненых детей" ребята, пострадавшие в результате вооруженного конфликта на Донбассе, могут бесплатно пройти курс реабилитационного лечения в лучших санаториях Украины, восстановиться физически и психологически. В нынешнем сезоне реабилитацию в одесском санатории "Куяльник" пройдут более 30 детей, получивших тяжелые ранения. В проекте уже приняли участие 94 раненых ребенка. Тамара Романенко, Ваня Гончаренко и Даня Сысоев не станут исключением — их ждут три недели спокойствия, лечения и восстановления.