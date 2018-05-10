"За каждого нашего раненого пришла ответка": волонтер назвал потери боевиков на Светлодарской дуге

Бойцы 54-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ, которые занимают позиции в районе Светлодарской дуги, понесли потери в результате обстрелов со стороны боевиков, после чего нанесли ответный удар, считать потери уже пришлось участникам незаконных вооруженных формирований.

Это произошло вчера, 9 мая, о чем волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

По словам волонтера, два бойца ВСУ получили ранения от осколков мины, один из которых – тяжелые.

"Поэтому вчера, после очередной провокации пришлось вмешаться пехоте 54-й бригады и двух особо активных сепаратистов отправить в сторону госпиталя, а может и до морга потом доедут. Кто знает. Всё-таки тяжелые оказались. За каждого нашего раненого пришла ответка", – резюмировал Мысягин.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 мая только на Авдеевском направлении противник потерял пять человек погибшими и семь ранеными, о чем рассказали в штабе операции Объединенных сил.

Также напомним, что 9 мая боевики на Донбассе пошли на штурм. В результате атак боевиков погиб один военнослужащий ВСУ, еще пятеро получили ранения, а один – боевую травму.