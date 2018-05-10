Боевики на Донбассе пошли на штурм: у ВСУ есть погибший и раненые

В результате атаки боевиков на Донбассе 9 мая украинские военные понесли потери – один боец погиб, еще пятеро получили ранения. Всего за прошедшие сутки враг 73 раза обстрелял позиции ВСУ. за сегодня, 10 мая, враг осуществил 14 обстрелов, сообщает Минобороны.

Отмечается, что в результате атак боевики за прошедшие сутки не жалели боеприпасов к стрелковому оружию, а также сделали 17 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм и выпустили по оборонным позициям Объединенных сил более 150 мин из минометов калибра 120 и 82 мм. На некоторых направлениях противник прибегал даже к штурмовым действиям, но получил достойный отпор от бойцов ВСУ.

Украинские военные для подавления активности врага 33 раза открывали огонь, применяя исключительно разрешенное Минскими договоренностями оружие.

В то же время не обошлось без потерь у ВСУ. В результате атак боевиков погиб один военнослужащий 1969 года рождения, еще пятеро получили ранения, а один – боевую травму.

Уже сегодня, начиная с полуночи, было зафиксировано 14 прицельных обстрелов позиций ВСУ.

"В районе населенных пунктов Артемово, Зайцево и Причепиловка на Луганском направлении противник обстрелял наши позиции из минометов калибров 120 и 82 мм. В сторону наших военных в общем оккупанты выпустили около 40 мин различных калибров. Огневые провокации противника из стрелкового оружия и гранатометов также произошли в районе Новозвановки на Луганском направлении, а также в районах Авдеевки, Водяного, Красногоровки, Опытного, Широкино и шахты "Бутовка" на Донецком направлении", – говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что сегодня украинские военные потерь не понесли.

Напомним, 8 мая боевики применили тяжелую артиллерию и ВСУ понесли потери. В течение суток бои и обстрелы украинских позиций происходили на значительной части линии разграничения.

Как заявлял президент Украины Петр Порошенко, Украина не поступит с Донецком так, как Россия – с Грозным. Он напомнил, что вход украинских воинов в 2014 году в районы больших городов существенно осложнял военную операцию по освобождению территорий.