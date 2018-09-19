Закон о гуманитарном разминировании Рада должна принять как можно скорее – Геращенко

Сегодня, 19:47

Первый вице-спикер подчеркнула, что все службы, которые занимаются разминированием, нуждаются в помощи и поддержке

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко призывает народных депутатов поспешить с принятием закона о гуманитарном разминировании.

"Наши международные партнеры ожидают от нас этого закона, чтобы усилить техническую помощь Украине, а также обеспечить структуры, которые занимаются разминированием. Думаю, ко второму чтению, мы объединим все инициативы и сделаем один качественный закон", – заявила Геращенко.

Она подчеркнула, что все службы, которые занимаются разминированием, нуждаются в усиленной помощи и поддержке международных партнеров.

По словам первого вице-спикера, на более чем 7 тыс. километров территорий Донбасса, пострадавших от российской агрессии, могут находиться взрывоопасные предметы.

Геращенко также призвала представителей местных властей провести работу по подготовке всех площадей и дорог, которые могут скрывать мины и взрывоопасные предметы.

Напомним, в апреле, когда на Донбассе была еще АТО, руководитель Антитеррористической операции Михаил Забродский рассказывал, что разминирование Донбасса будет длиться от 10 до 20 лет. Он отметил, что начать его будет возможно только после полного прекращения боевых действий.

В свою очередь Женевский центр гуманитарного разминирования (GICHD) и Стокгольмский институт мира (SIPRI) опубликовали отчет, который говорит о том, что Украина — в лидерах по количеству людей, погибших от мин. Эксперты подтверждают прогнозы, что разминирование может затянуться на 20 лет, а его стоимость обойдется в миллионы долларов.
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Источник:

"Сегодня"

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