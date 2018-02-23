Закон о реинтеграции Донбасса: в Украине появится военная полиция – Ирина Луценко

Сегодня, 19:20

Подписанный закон о реинтеграции Донбасса повлечет за собой ряд изменений в силовых структурах Украины


Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявляет, что закон о реинтеграции Донбасса в будущем приведет к созданию военной полиции в рамках Вооруженных сил Украины, военных судов и обновлению закона о Службе безопасности Украины.

"Этот закон (о реинтеграции Донбасса – Ред.) обязательно должен за собой повлечь следующие законы – изменение, обновление закона о СБУ, это закон о национальной безопасности и обороне, где будет четко прописано, какой у нас курс, куда мы движемся, какие у нас будут ВСУ, какие у нас новые стандарты", – заявила нардеп.

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Ирина Луценко также напомнила, что, согласно закону, должно быть разработано положение об Объединенном штабе и о руководителе Объединенного штаба.

"В будущем это (закон о реинтеграции Донбасса – Ред.) приведет к созданию военной полиции. Это полиция внутри наших Вооруженных сил, чтобы они могли осуществлять и поддерживать порядок в зоне разграничения", – объяснила представитель президента.

Также представитель президента в Раде отметила важность создания военных судов – по ее словам, "соответствующие нормы такого суда разрабатываются в администрации президента группой экспертов".

Как сообщалось, 23 февраля "Голос Украины" опубликовал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Верховная Рада приняла документ 18 января 2018 года. 20 февраля президент Петр Порошенко подписал закон.

Более детально о вступившем в силу законе читайте в материале "Сегодня" "Что изменит закон о реинтеграции Донбасса".
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Источник:

УНИАН

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