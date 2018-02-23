Затишье на передовой: в штабе рассказали о ситуации в АТО

Боевики сосредоточили свои вооруженные провокации на луганском направлении

В пятницу, 23 февраля, напряжение вдоль линии соприкосновения на Донбассе несколько ослабело - с начала суток штаб АТО зафиксировал три обстрелы позиций украинских военнослужащих со стороны боевиков. Как отметили в пресс-центре штаба АТО, в результате этих действий не пострадал ни один украинский военный.

Так, на луганском направлении противник применил 82-мм минометы и гранатометы по опорным пунктам сил АТО возле Луганского. Из вооружения БМП боевики обстреливали защитников Троицкого, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вели огонь по позициям ВСУ в районе Новоалександровки.

В пресс-центре штаба АТО отметили, что на других участках обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Несмотря на относительное затишье вдоль всей линии разграничения, украинские подразделения продолжают пристально следить за изменением обстановки и находятся в полной готовности адекватно действовать, если противник предпримет вооруженные провокации", – заявили в пресс-центре штаба спецоперации.

Напомним, Ахмед Закаев отметил, что президент России Владимир Путин развязал войну в Украине, чтобы восстановить утраченную "империю".

По словам Закаева, сегодня мы наблюдаем медленную смерть "империи", вследствие которой Россия распадется на 9 частей.

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