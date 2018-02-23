Боевики планируют эвакуацию на Донбассе

Главари самопровозглашенных "Л/ДНР" наращивают масштабы антиукраинских пропагандистских мероприятий на оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, объяснили в разведке, речь идет о манипулировании информацией по закону "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

"Среди населения оккупированных районов активно распространяется искаженная и недостоверная информация о подготовке сил АТО к ведению наступательных действий в марте. В подкрепление такой дезинформации руководством так называемого "МВД ДНР" отдано распоряжение о проведении соответствующих мероприятий, в т.ч. по подготовке планов эвакуации, создания запасов горюче-смазочных материалов и провизии", – рассказали в ГУР.

Как сообщалось, 23 февраля в парламентском издании "Голос Украины" опубликован закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Верховная Рада приняла документ 18 января 2018 года. 20 февраля президент Петр Порошенко подписал закон.

Более детально о вступившем в силу законе читайте в материале "Сегодня" "Что изменит закон о реинтеграции Донбасса".