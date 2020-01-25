Зеленский: Только Россия может вывести войска с оккупированного Донбасса

Он отметил, что пока не видит решения по этому вопросу

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Только Россия может вывести войска с оккупированного Донбасса. Об этом президент Владимир Зеленский, который посетил Израиль с визитом, сказал в интервью израильскому "9-му каналу".

Он отметил, что пока не видит решения по этому вопросу, но войска должны быть выведены.

"В плане вывода войск с временно оккупированной территории, здесь, конечно, только Россия это может сделать, только они. Эти войска должны быть выведены с нашей территории. Тут я пока не вижу решения", – заявил Зеленский.

По его словам, Минские соглашения являются на сегодняшний день единственным документом, на основании которого можно вести диалог по прекращению войны и урегулированию ситуации на Донбассе.

"Минские соглашения в нынешнем виде – это единственное, что пока есть, идешь по ним, не идешь, ты строго по ним идешь или ты хочешь их пересмотреть, но это бумага, документ, это объект, вокруг которого возможно встречаться. На уровне Трехсторонней контактной группы в Минске или на уровне продолжения существенных шагов, исходя из Минских соглашений, уже на встречах в Нормандском формате", – сказал Зеленский.

Также он добавил, что разрабатываются другие площадки для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Вокруг чего-то еще встречаться? Конечно, мы думаем об этом. Разрабатываем ли мы другие варианты, если не сработает этот вариант? Да", – добавил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский почтил память жертв обстрела Мариуполя. "Жертвами войны стали мирные люди в мирном городе – в своих домах или на родных улицах. Такое никогда не должно случиться вновь", – отметил президент Владимир Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский объяснил, почему идет на прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным – только так можно вернуть на родину удерживаемых на оккупированном Донбассе и в Крыму, и на территории РФ украинцев, и попытаться завершить войну.

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