Житель Мариуполя пойдет под суд за распространение детского порно
Порноматериалы мужчина получал бесплатно через специальный файлообменник
В Донецкой области в суд направлено обвинительное заключение в отношении 35-летнего мужчины, который хранил для собственного использования и распространял в "черном" интернете произведения и изображения, которые содержат детскую порнографию. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Правоохранители установили, что в течение сентября-декабря 2018 года 35-летний житель города Мариуполь, который проживает со своей матерью, используя программы так называемого "черного" интернета, распространял произведения, содержащие детскую порнографию. Указанные фото и видео он получал бесплатно от других "единомышленников" – из интернета через специальный файлообменник.
В ходе санкционированного следственным судьей обыска в квартире злоумышленника обнаружено и изъято компьютерную технику, с помощью которой обвиняемым осуществлялось распространение в сети материалов с порнографическим содержанием.
Сейчас досудебное расследование завершено.
Отметим, что санкция по ч.4 ст.301 (Изготовление, сбыт и распространение порнографических произведений, изображений, которые содержат детскую порнографию) УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Напомним, украинка продавала в Интернете порно с участием пятилетнего сына. Женщина предлагала приобрести фотоснимки с признаками детской порнографии.
Напомним, в Харькове женщина снимала и продавала порно.
Не так давно в Запорожье полицейские задержали молодого парня, который подозревается в продаже порнографической видеопродукции через интернет.
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