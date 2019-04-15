Житель Мариуполя пойдет под суд за распространение детского порно

Порноматериалы мужчина получал бесплатно через специальный файлообменник

Фото: Pixabay

В Донецкой области в суд направлено обвинительное заключение в отношении 35-летнего мужчины, который хранил для собственного использования и распространял в "черном" интернете произведения и изображения, которые содержат детскую порнографию. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Правоохранители установили, что в течение сентября-декабря 2018 года 35-летний житель города Мариуполь, который проживает со своей матерью, используя программы так называемого "черного" интернета, распространял произведения, содержащие детскую порнографию. Указанные фото и видео он получал бесплатно от других "единомышленников" – из интернета через специальный файлообменник.

В ходе санкционированного следственным судьей обыска в квартире злоумышленника обнаружено и изъято компьютерную технику, с помощью которой обвиняемым осуществлялось распространение в сети материалов с порнографическим содержанием.

Сейчас досудебное расследование завершено.

Отметим, что санкция по ч.4 ст.301 (Изготовление, сбыт и распространение порнографических произведений, изображений, которые содержат детскую порнографию) УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, украинка продавала в Интернете порно с участием пятилетнего сына. Женщина предлагала приобрести фотоснимки с признаками детской порнографии.

Напомним, в Харькове женщина снимала и продавала порно.

Не так давно в Запорожье полицейские задержали молодого парня, который подозревается в продаже порнографической видеопродукции через интернет.

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