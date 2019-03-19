Житель Мариуполя три года терроризировал полицию порнографией
Преступник пытался оказывать моральное давление на полицейских
В Мариуполе правоохранители задержали 36-летнего мужчину, который в течение трех лет рассылал полицейским порноматериалы. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции на своей странице в Facebook.
Мужчина регулярно отсылал порно на мобильные телефоны и соцсети сотрудников полиции. Свои действия преступник объяснял неприязнью к полиции.
Во время проверки информации выяснилось, что от рук мужчины пострадало более десятка сотрудников правоохранительных органов.
По материалам внутренней безопасности НПУ следственным отделом Центрального ОП ГУНП в Донецкой области, в процессуальным руководством областной прокуратуры, было начато уголовное производство по ч.3 ст.301 УК Украины ("Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов").
Сейчас мужчине готовят подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения. За содеянное злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Напомним, украинка продавала в Интернете порно с участием пятилетнего сына. Женщина предлагала приобрести фотоснимки с признаками детской порнографии.
Напомним, в Харькове женщина снимала и продавала порно.
Напомним, не так давно в Запорожье полицейские задержали молодого парня, который подозревается в продаже порнографической видеопродукции через интернет.
Кроме того, ранее в Житомирской области правоохранители задержали мужчину, который снимал порно со своей восьмимесячной дочерью и продавал его в интернете.
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