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Житель Мариуполя три года терроризировал полицию порнографией

Сегодня, 23:35

Преступник пытался оказывать моральное давление на полицейских

Фото: facebook.com
Фото: facebook.com.
Житель Мариуполя три года терроризировал полицию порнографией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/15f/08a/5c915f08ab4be.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/15f/08a/5c915f08ab4be.jpg Донбасс Преступник пытался оказывать моральное давление на полицейских

В Мариуполе правоохранители задержали 36-летнего мужчину, который в течение трех лет рассылал полицейским порноматериалы. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции на своей странице в Facebook.

Мужчина регулярно отсылал порно на мобильные телефоны и соцсети сотрудников полиции. Свои действия преступник объяснял неприязнью к полиции.

Во время проверки информации выяснилось, что от рук мужчины пострадало более десятка сотрудников правоохранительных органов.

По материалам внутренней безопасности НПУ следственным отделом Центрального ОП ГУНП в Донецкой области, в процессуальным руководством областной прокуратуры, было начато уголовное производство по ч.3 ст.301 УК Украины ("Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов").

Сейчас мужчине готовят подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения. За содеянное злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, украинка продавала в Интернете порно с участием пятилетнего сына. Женщина предлагала приобрести фотоснимки с признаками детской порнографии.

Напомним, в Харькове женщина снимала и продавала порно

Напомним, не так давно в Запорожье полицейские задержали молодого парня, который подозревается в продаже порнографической видеопродукции через интернет

Кроме того, ранее в Житомирской области правоохранители задержали мужчину, который снимал порно со своей восьмимесячной дочерью и продавал его в интернете.

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