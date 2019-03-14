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Жителей Мариуполя напугала бронетехника и стрельба рядом с жилыми домами

Сегодня, 21:03

По легенде, в город проникла диверсионная группа с целью уничтожения стратегических объектов

Жителей Мариуполя напугала бронетехника и стрельба рядом с жилыми домами Донбасс По легенде, в город проникла диверсионная группа с целью уничтожения стратегических объектов

Взрывы и стрельба среди бела дня в Мариуполе. Служба безопасности Украины и спецподразделения Национальной полиции попросили горожан не выходить на улицы без необходимости. Потому что в городе – антитеррористические меры по противодействию враждебным диверсионным группам. В эпицентре событий работала съемочная группа "Сегодня".

Под огневым прикрытием спецназовцы пытаются попасть в здание.

По сценарию диверсионная группа находится в середине этого недостроя. Злоумышленники вооружены, а само здание заминировано.

Огонь силовики ведут с трех сторон. Используют и бронетехнику. Десять минут непрерывного свинцового дождя со стороны спецподразделений – и враг ликвидирован. Еще немного времени и нервов потребовалось, чтобы обезвредить взрывчатку диверсантов.

По легенде, в город проникла диверсионная группа с целью уничтожения стратегических объектов.

"С целью недопущения и разрушения планов диверсантов были усилены в городе контрдиверсионные мероприятия. В частности была усилена граница города, блокпосты, а также охрана самых стратегических объектов", – говорит начальник отдела коммуникации полиции Донецкой области Иванна Ященко.

События максимально приближены к реальным, все происходит рядом с жилыми домами. Горожане напуганы, но относятся к мерам с пониманием.

Обучение продолжались полтора суток. Всех членов бандформирований обезвредили, взрывчатые предметы и оружие изъяли.

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе на протяжении 14 марта боевики устроили четыре обстрела позиций наших военных. К счастью, в рядах украинских бойцов обошлось без потерь. Как сообщили в пресс-службе штаба ООС, в ходе обстрелов оккупанты применяли крупнокалиберные пулеметы, минометы калибра 82 мм, а также противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Ранее мы сообщали о том, что после обстрелов боевиками позиций ВСУ украинские военные были вынуждены уничтожить огневую точку противника.

Кроме того, мы писали о том, что боевики так называемой "ДНР" подтвердили сообщение украинского волонтера Юрия Москаленко об уничтожении бойцом ВСУ огневой точки противника под названием "Прыщ".

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Тег Мариуполь, учения

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