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Бойцы ВСУ уничтожили еще одну огневую точку боевиков, опубликовано видео

Сегодня, 04:30

ПТУР 9К111"Фагот" превратил укрепление противника в обломки

Бойцы ВСУ уничтожили еще одну огневую точку боевиков, опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/801/19b/5c880119b2754.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/801/19b/5c880119b2754.png Украина ПТУР 9К111«Фагот» превратил укрепление противника в обломки

В ответ на постоянные обстрелы боевиками позиций ВСУ, украинские военные из состава операции Объединенных сил на Донбассе были вынуждены уничтожить огневую точку противника.

Об этом волонтер из Белой Церкви Юрий Москаленко сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, эта точка постоянно досаждала нашим бойцам, при этом ВСУ даже несли потери вследствие ее огня.

Как сообщил волонтер, удар по укреплениям оккупантов был нанесен управляемыми ракетами противотанкового комплекса 9К111"Фагот".

К сожалению, помощник украинской армии не уточнил, когда именно и на каком участке фронта это произошло, однако из комментариев под видео можно понять, что это случилось в районе Ясиноватской развязки севернее Донецка. Также напомним, что украинские военные соблюдают установившееся с 8 марта перемирие на Донбассе.

Ранее сообщалось, что боевики т.наз. "ДНР" подтвердили сообщение украинского волонтера Юрия Москаленко об уничтожении бойцом ВСУ огневой точки противника под названием "Прыщ".

Ранее сайт "Сегодня" показал видео уничтожения блиндажа боевиков, когда ВСУ снова наказали боевиков. Противник пытался вызвать помощь, но так и не дождался ее и был уничтожен. А на месте укрепления образовалась огромная яма.

Также было опубликовано видео удара ВСУ, которые подбили танк и накрыли блиндаж боевиков. На позиции противника находились три танка Т-72 в нарушение Минских соглашений, за что боевики были наказаны. 

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Тег Фагот, москаленко, волонтер, ПТУР, опорник, блиндаж

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Источник:

Сегодня

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