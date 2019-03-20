Жители Донбасса будут выбирать лучшего волонтера Фонда Рината Ахметова

Сейчас Фонд Рината Ахметова регулярно доставляет помощь в 85 прифронтовых городов и поселков

Жители Донбасса будут выбирать лучшего волонтера Фонда Рината Ахметова 2019-03-20T22:45:30+02:00 Донбасс Сейчас Фонд Рината Ахметова регулярно доставляет помощь в 85 прифронтовых городов и поселков

Почти за пять лет существования самого масштабного гуманитарного проекта на востоке страны штаба Рината Ахметова к благородному делу присоединились пять тысяч волонтеров. Теперь жители прифронтовых населенных пунктов выбирают лучшего из них.

На пункте выдачи гуманитарной помощи в Лебединском всегда много людей. В прифронтовой поселок помощь Фонда Рината Ахметова доставляют регулярно. Местные

"Личную инициативу Рината Ахметова, помогать жителям Донбасса, которые сейчас находятся на линии разграничения, в очень тяжелых условиях в жизнь воплощают конкретные люди, это волонтеры. В этом году в фонде Рината Ахметова решили спросить у людей, которые каждый месяц получают помощь: "Так кто же, лучший волонтер", – говорит Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов фонда Рината Ахметова.

Сейчас Фонд Рината Ахметова регулярно доставляет помощь в 85 прифронтовых городов и поселков.

С начала боевых действий на Донбассе выдано более 12 млн продуктовых наборов, из них 880 тысяч детских. Помощь Рината Ахметова спасла жизни более миллиона людей.

Напомним, в Авдеевке открылась уникальная выставка Гуманитарного штаба.

Также сообщалось, что в Мариуполь прибыла 323-я колонна с гуманитарной помощью Рината Ахметова.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Жители Донбасса будут выбирать лучшего волонтера Фонда Рината Ахметова". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.