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Жители Донбасса смогут получать российские пенсии только при пмж в РФ – ПФР

Сегодня, 20:31

Пенсии назначает и выплачивает та страна, где постоянно живет человек

Фото: Pixabay

В Пенсионном фонде РФ (ПФР) заявили, что жители Донбасса, которые получат российское гражданство, смогут претендовать на российские страховые пенсии по старости только в том случае, если сменят место жительства и переедут в Россию.

"Российские пенсии гражданам, постоянно проживающим на Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются. При переезде этих граждан на ПМЖ в Россию их пенсионное обеспечение будет осуществляться в общем порядке по нормам законодательства нашей страны", – говорится в сообщении пресс-службы ПФР.

Там пояснили, что в отношениях между Россией и Украиной действует соглашение о пенсионном обеспечении от 13 марта 1992 г., и это соглашение основано на территориальном принципе. Согласно ему, пенсии назначает и выплачивает та страна, где постоянно живет человек – вне зависимости от того, российский или украинский у него паспорт.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, который дает возможность жителям некоторых территорий Донецкой и Луганской областей Украины получать российское гражданство в упрощенном порядке.

Президент Украины Петр Порошенко назвал такой шаг Кремля предшествием аннексии украинского Донбасса или создания российского анклава в Украине.

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Тег пенсии, гражданство, пмж, паспорт

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Источник:

Интерфакс

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