Жители Донецка – боевикам: "Вы убиваете нас каждый день: и физически, и морально"

Вот уже четыре года подряд в мае дончане вспоминают, как май 2014 года стал переломным в их жизни

Жители оккупированного Донецка подводят неутешительные итоги четырехлетнего периода так называемой "ДНР". Кто-то признает свою недальновидность и глупость, помноженные на доверчивость и неспособность анализировать ситуацию.

Тогда, в мае 2014, мало кто мог предположить, что еще немного – и война придет в Донецк. Военное положение, комендантский час, "отжим" имущества и жизни, страшные "подвалы" так называемого "МГБ ДНР", где пытают и убивают людей и многие другие опасные для жизни и психики моменты – все это страшная реальность Донецка.

"Вранье! Постоянное вранье, приправленное высокими словами и цитатами, стало какой-то основой жизни. Наплести с три короба, потом опровергнуть и сказать, что это выдумки украинцев, затем опять наврать… Неужели нас считают совсем уже идиотами? Мы же видим, откуда стреляют боевики, мы умеем считать секунды между выстрелом и прилетом и понять, как далеко улетел снаряд. Мы же знаем, кто первый кричал недавно в интернете о том, что украинские танки наступают на Горловку – и это были сайты боевиков – а потом их "командиры" писали в соцсетях, что они такого не говорили, что это придумали враги, – рассказывает дончанка Юлия Бережнева. – Очень хорошо помню, как сбили Боинг в 2014 году. Сначала Гиркин-Стрелков написал, мол, ополченцы сбили "укроповский" самолет и он валяется возле шахты. А потом начали вытирать эти записи, писать, мол, ничего не сбивали, это не они… Так и хочется сказать им: вы что, не поняли, что сейчас не середина прошлого века, сейчас всю информацию можно проверить, запомнить и найти… Откуда же вы такие дремучие взялись?"

Снова в Донецке проблемы с мобильной связью украинского оператора Vodafone. Уже никто и не пытается объяснить дончанам, что произошло. А жители еще помнят зимние "объяснения" от оккупантов: первоначально озвучивали версию, что, дескать, украинские военные повредили кабель под Еленовкой. Затем "министр доходов и сборов" (в простонародии – "минсдох") Тимофеев по кличке Ташкент заявил, что оператора "задолжал" 700 миллионов гривен за пользование электричеством в оккупированном городе. Потом была версия о разрушенных базовых станциях и поврежденном оборудовании непосредственно в Донецке. А потом вдруг заработало…

В среду "повисла" так называемая банковская система "республики" – банкоматы "умерли", "центробанк ДНР" вяло промямлил что-то про профилактические работы. В соцсетях зашумели о ДДОС-атаке, вспоминая, как после похожего застоя обрушилась пенсионная система и старики Донецка получили пенсии без обещанного повышения на 10%. Виновниками назначили украинских хакеров. А шутки про уборщицу, которая задела шваброй провод главного пенсионного сервера, еще долго ходили в среде молодежи.

"Впервые за 4 года из Донецка пойдут поезда!" – радостно кричит подконтрольный боевикам сайт, сообщая о запуске с 1 июня пригородных поездов из Донецка в Еленовку, расположенную у линии фронта, и обратно. Тот факт, что в 2015-м некие дизельки бегали по остаткам железной дороги из Донецка в Иловайск (расстояние, преодолеваемое автобусом за 50 минут, дизель ехал больше 4 часов), никого не смутил. Впрочем, сообщение о запуске поездов к прифронтовой Еленовке уже исчезло с "официального сайта железной дороги". Стоит ожидать комментариев в стиле "это украинцы придумали".

"Вы понимаете, какую жизнь вы нам устроили? Планомерное уничтожение под видом "защиты". От кого? У нас в центре города ни с того ни с сего может загореться маршрутка, как сегодня или остаться без колес на полном ходу как пару месяцев назад. Дети ездят с гранатами в карманах – и эти снаряды взрываются, убивая и калеча всех кто рядом. Пример – вчера в Дебальцево. У нас снова перебои с телефонной связью, и снова старики в панике, родители боятся отпускать детей одних в музыкальную школу или на спортивную тренировку. Потому что снаряд – маршрутка – молчание в трубке… А сколько пьяных "ополченцев" играют с гранатами, распиливают их, выбрасывают в окно? Как жить в этом ужасе? А если нет другого выхода? 1 июня оккупанты проведут реквием по погибшим детям. Выпустят небесные фонарики в парке Щербакова. Это вы убили этих детей своими призывами "Путин, приди!", а затем пафосно-скорбно поставили в память о них крест возле дворца детского творчества на Набережной, который видят только живые дети, прибегающие на танцевальные кружки или в бассейн. Стресс и душевные травмы у малышей, которым родители рассказывают, почему тут крест? Да пустяки… Понимаете, ощущение, что нас убивают и физически, и морально", – так описал жизнь в оккупированном городе местный житель Владислав Лавров.

По его словам, говорить о медицинской помощи (тем более бесплатной, как декларируется в оккупационных заявлениях) нельзя: нет программ помощи, обеспечения льготными лекарствами, участия государства в жизненно важных операциях.

"Когда-то Фонд Рината Ахметова помогал дончанам в сложных жизненных ситуациях. Но благотворителям запретили работать и помогать людям, мало того – по привычке оболгали. При этом ни одной жалобы за все время работы Штаба Рината Ахметова на качество продуктов от жителей не поступало!" – говорит дончанин.

Полноценное питание, оздоровление, лекарства для больных детей и спокойствие для них? Всего этого нет. Адекватные учителя в школах и воспитатели в детсадах? Таких, судя по всему, мало.