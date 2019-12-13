Звездные телеведущие стали амбассадорами акции "Ринат Ахметов – детям!"

Открыть мир возможностей. Известные телеведущие присоединились к самой масштабной благотворительной акции "Ринат Ахметов детям!" в качестве амбассадоров. Звезды посетят интернатные учреждения Донецкой области. Посланцы помогут детям найти в себе таланты и выбрать будущую профессию.

Он – ведущий популярной программы о футболе В Украине. А еще Александр Денисов возглавляет два телеканала. И в кабинете почти не бывает: он, как и в любимой игре, работает в команде.

Впереди у Александра великая миссия. Как посол Фонда Рината Ахметова ведущий отправляется в интернатное учреждения в Мариуполе. Чтобы вдохновить детей, и, главное, помочь им поверить в свои силы.

"Этой акции "Ринат Ахметов – детям", уже 19 лет. Помню, как это всё начиналось, когда Ринат Леонидович объезжал детские дома Донецка и Донецкой области. Может быть, вот тогда и многие стали обращать внимание на детские дома. И, конечно, по большому счёту, Ринат Леонидович эту тему хорошо мотивировал с точки зрения внимания общества к этой проблеме, которая затем, как мы знаем, переросла ещё и в "Сиротству – нет!", – рассказывает телеведущий.

В команде амбассадоров также телезвезды Олег Панюта, Алексей Суханов и Андрей Дебрин. Актер в проекте с первых дней.

"Я рад, что у нас такая цель. Вот именно не забрасывать эти детские души, которые очень нуждаются в помощи", – отмечает актер и телеведущий Андрей Дебрин.

Мотивационные встречи проведут в пяти интернатах Донецкой области. Задача – открыть детям мир профессий и отыскать таланты.

Оксана Збитнева, менеджер проектов Фонда Рината Ахметова:

"Участниками акции "Ринат Ахметов детям!" в этом году станут 90 тысяч ребят. Это воспитанники интернатных учреждений, детских домов семейного типа, а также дети, которые благодаря помощи Рината Ахметова смогли победить болезнь или преодолеть "травму войны". Фонд организовали целый марафон событий: кроме визитов и встреч, масштабный праздник "Академия супер-героев!".

Александр уверен: среди детей, с которыми встретится, пока подрастает будущая звезда футбола. Которая еще просто не знает, о своем таланте:

"Каждый маленький человечек, это, по сути, в какой-то степени маленький супер-герой. Самое главное, этого супер-героя в этом человечке вырастить и воспитать. И дать ему шанс на то, что вот всё него будет хорошо в жизни".

Акция "Ринат Ахметов – детям!" остается крупнейшей благотворительной инициативой в стране. Только за последние пять лет она привлекла 700 тысяч детей.

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