100-летнюю кондитерскую фабрику в Харькове впишут в новую архитектуру

Архитекторы хотят сохранить аутентичность строения

Идея архитекторов. Хотят сохранить аутентичность постройки. Фото: drozdov-partners.com.

Харьков может обзавестись еще одним креативным пространством. На месте заброшенной кондитерской фабрики со 100-летней историей предлагают создать многофункциональный центр с выставочным залом и офисами. Правда, архитекторы хотят сохранить аутентичность строения. Корреспонденты "Сегодня" узнали детали проекта.

Здание дворцового типа архитектуры с центральным корпусом и двумя флангами построили на нынешней ул. Конторской, 29, еще в 1889-м. Там размещалась Паровая фабрика кондитерских и макаронных изделий, позднее известная как "вторая Государственная кондитерская фабрика имени Крупской". Сейчас же 10 тыс. "квадратов" пришли в запустение. Внутреннее пространство здания разрушено и захламлено, крыши и окон нет, частично устояли лишь стены.

Дать вторую жизнь историческому объекту решили специалисты архитектурного бюро Drozdov & Partners. Как рассказали нам проектировщики, вопрос реализации проекта пока открыт, однако общая идея реконструкции уже известна.

"Учитывая то, что множество аутентичных элементов были потеряны навсегда, мы поставили перед собой задачу — консервировать то, что сохранилось. Участок находится на границе двух контрастных городских масштабов: широкая часть реки Лопань перед плотиной и камерная малоэтажная историческая застройка улицы Конторской, которая имеет сложившуюся высотность в два-три этажа. Новые объемы офисов и башни с апартаментами отступают в глубину участка, сохраняя исторический масштаб", — рассказали архитекторы.

Проект реконструкции. Вместо фабрики хотят создать современный многофункциональный комплекс. Фото: drozdov-partners.com

Согласно проекту, центральный корпус предлагают использовать для проведения крупных публичных активностей.

"Данные этого объекта предлагают невероятную возможность для нового бизнеса и досуга. Многофункциональность центра предусматривает возможность для проведения различных выставочных и образовательных мероприятий, организации офисных пространств и апартаментов. Считаем, что такая синергия должна принести большой успех", — говорят в Drozdov & Partners.

На первом этаже хотят разместить коммерческие объекты и апартаменты. Сразу два этажа займут ресторан, универсальный зал, офисный и выставочный центры. На третьем хотят "поселить" офисные помещения и апартаменты.

Заросшее и заброшенное. Так выглядит здание сейчас. Фото: Т. Ерохина

Общественная активистка Елена Рофе-Бекетова считает: этот проект — шаг в будущее, однако, прежде чем приступить к работам, нужно провести общественные слушания, чтобы авторы проекта объяснили жителям соседних домов преимущества комплекса, а эксперты оценили высотность комплекса по отношению к застройке улицы.

"Мне по душе уважительное сохранение кирпичных стен и включения их в современный комплекс зданий. Примерно так я и представляю себе сосуществование прошлого и будущего в современной жизни", — говорит Рофе-Бекетова.

Историк Антон Бондарев оценивает новый проект двояко.

"С одной стороны, ул. Конторская одна из немногих в городе, где сохранились все постройки до 1917 года. В силу этого у улицы есть своеобразный дух истории Харькова. Не уверен, что он будет сохранен, если там будет возвышаться громадина, которую мы видим на проекте", — говорит историк.

Однако отмечает, что со временем руины фабрики могут вовсе снести, чтобы построить очередной бизнес-центр, который совсем нарушит общий вид улицы.

"Давайте будем честными, битву за спасение и сохранение старой архитектуры мы, увы, проиграли. На проекте здание фабрики пусть и немного изменено, но сохранено. А это значит, что стены, с которыми столько связано в истории нашего города, будут жить дальше, и о фабрике Кромского-Романенко можно будет не только писать тексты и рассказывать на экскурсиях, но и показывать ее", — отметил историк.

Напомним, в Харькове появится технопарк с "садом солнца" и паровозом.

Ранее мы писали, что в Харькове демонтируют один из символов города. В мэрии намерены убрать каскад фонтанов из-за деформации фундамента.

А в киевском парке появились кнопки экстренного вызова полиции. Установлены они на фонарных столбах в небольших сине-белых металлических ящиках.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " 100-летнюю кондитерскую фабрику в Харькове впишут в новую архитектуру". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"