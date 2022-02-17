Адские условия. В Харькове спасли голодных и неухоженных детей (фото)

В Харькове полицейские вместе с соцслужбой забрали из семьи двух малолетних детей. Малыши жилы в кошмарных условиях.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины.
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Правоохранители обнаружили в доме антисанитарные условия. Там жили мальчики 2 и 4 лет, которые были голодными и неухоженными.
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Детей изъяли из семьи и доставили в детскую больницу для медицинского обследования и предоставления, в случае необходимости, медицинской помощи.
Сейчас инспекторы ювенальной превенции составили административный протокол по ст.184 (невыполнение родителями или заменяющими их лицами обязанностей по воспитанию детей) КУ об административных правонарушениях.
Мальчики жили в ужасных условиях. Фото: ГУНП Украины
В Харькове ребенок спал на полу и ел у соседей
В Харькове в Новобаварском районе инспекторы ювенальной превенции обнаружили в одной из квартир мальчика, который жил в ужасных условиях. В помещении было холодно, грязно и беспорядок.
Как стало известно, в доме не было еды и кровати для ребенка, поэтому 12-летний мальчик спал на полу на ватном одеяле.
Подкармливала ребенка соседка, а в это время его мать пьянствовала по знакомым.
Ребенка временно изъяли из семьи и доставили в детскую больницу для медицинского обследования.
Инспекторы ювенальной превенции составили два административных протокола в отношении матери мальчика.
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