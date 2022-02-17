Адские условия. В Харькове спасли голодных и неухоженных детей (фото)

Детей изъяли из семьи и доставили в детскую больницу для медицинского обследования

В Харькове два мальчика жили в грязном доме. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове полицейские вместе с соцслужбой забрали из семьи двух малолетних детей. Малыши жилы в кошмарных условиях.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины.

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Правоохранители обнаружили в доме антисанитарные условия. Там жили мальчики 2 и 4 лет, которые были голодными и неухоженными.

Детей изъяли из семьи и доставили в детскую больницу для медицинского обследования и предоставления, в случае необходимости, медицинской помощи.

Сейчас инспекторы ювенальной превенции составили административный протокол по ст.184 (невыполнение родителями или заменяющими их лицами обязанностей по воспитанию детей) КУ об административных правонарушениях.

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Мальчики жили в ужасных условиях. Фото: ГУНП Украины

В Харькове ребенок спал на полу и ел у соседей

В Харькове в Новобаварском районе инспекторы ювенальной превенции обнаружили в одной из квартир мальчика, который жил в ужасных условиях. В помещении было холодно, грязно и беспорядок.

Как стало известно, в доме не было еды и кровати для ребенка, поэтому 12-летний мальчик спал на полу на ватном одеяле.