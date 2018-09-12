Атака рейдеров под Харьковом: стали известны новые подробности

Сегодня, 16:09

Подозреваемого в организации захвата уже задержали


Фото: Facebook Юрий Луценко

Фото: Facebook Юрий Луценко

В беспорядках, которые происходили во время атаки рейдеров в Змиевском районе Харьковской области, принимали около 200 человек. Об этом написал на своей странице в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

Кроме того, при попытке остановить противостояние, подполковник местного управления полиции получил телесные повреждения средней степени тяжести.

__15

Как сообщил в Facebook советник главы МВД Антон Геращенко, мужчину, который обоснованно подозревается в участии в организации рейдерского нападения, задержали. Им оказался экс-боец батальона "Азов" Олег Ширяев.

__16_01

Ранее мы писали о том, что после попытки рейдерской атаки на предприятие в Харьковской области были задержаны 55 человек и 22 из них было сообщено о подозрении.

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал, что нарушителей закона от наказания не спасут никакие заслуги. Он отметил, что 13 августа суд будет избирать меру пресечения 22-м подозреваемым, которым инкриминируют статью о хулиганстве с применением оружия,, которая предполагает лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что в столкновениях между участниками рейдерского нападения с местными жителями и активистами были ранены пять человек, в том числе полицейский.

Было открыто уголовное производство по статье "злостное хулиганство", а на место происшествия вызвали подразделение КОРД и переговорщиков от полиции.
Луценко, задержание, Геращенко, рейдеры, захват, харьковская область, организатор

Вы сейчас просматриваете новость "Атака рейдеров под Харьковом: стали известны новые подробности". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Фото: facebook.com/sergii.knyazev

В перестрелке с рейдерами в Харьковской области ранены пять человек

Сегодня, 07:01

Для решения конфликтной ситуации задействовали спецназ полиции

Украина

Фото из архива "Сегодня"

В Украине увеличилось количество рейдерских захватов: отбирают жилье и бизнес

9 Июля, 12:55

Эксперты говорят: отстоять свое имущество возможно, но надо сразу же искать опытного адвоката и настроиться на длительную судебную тяжбу
Загрузка...

Другие регионы

Скриншот

Под Черкассами задержали вооруженную до зубов банду рейдеров

11 Апреля, 14:06

В Городищенском районе полсотни молодчиков пытались захватить предприятие

Одесса

Фото: Википедия

В Одессе рейдеры захватили художественное училище

7 Апреля, 00:51

В полиции прокомментировали инцидент
Загрузка...