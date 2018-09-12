Атака рейдеров под Харьковом: стали известны новые подробности

В беспорядках, которые происходили во время атаки рейдеров в Змиевском районе Харьковской области, принимали около 200 человек. Об этом написал на своей странице в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

Кроме того, при попытке остановить противостояние, подполковник местного управления полиции получил телесные повреждения средней степени тяжести.

Как сообщил в Facebook советник главы МВД Антон Геращенко, мужчину, который обоснованно подозревается в участии в организации рейдерского нападения, задержали. Им оказался экс-боец батальона "Азов" Олег Ширяев.

Ранее мы писали о том, что после попытки рейдерской атаки на предприятие в Харьковской области были задержаны 55 человек и 22 из них было сообщено о подозрении.

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал, что нарушителей закона от наказания не спасут никакие заслуги. Он отметил, что 13 августа суд будет избирать меру пресечения 22-м подозреваемым, которым инкриминируют статью о хулиганстве с применением оружия,, которая предполагает лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что в столкновениях между участниками рейдерского нападения с местными жителями и активистами были ранены пять человек, в том числе полицейский.

Было открыто уголовное производство по статье "злостное хулиганство", а на место происшествия вызвали подразделение КОРД и переговорщиков от полиции.



