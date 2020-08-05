Более 140 зараженных за сутки и заполненные больницы: коронавирус "атакует" Харьковскую область

Коронавирусная инфекция все с большими темпами распространяется в Украине. За минувшие сутки, 4 августа, COVID-19 диагностировали у 146 жителей Харьковской области.
Согласно данным системы мониторинга СНБО Украины, за сутки в регионе выздоровели 47 человек, еще двое – скончались.
По словам директора Харьковской областной инфекционной больницы Павла Нартова, утром 4 августа в реанимации остались свободными только два из 12 мест. За прошедшие сутки в медучреждение попали 35 новых пациентов.
"С подтвержденным диагнозом – 206 пациентов. Если количество больных будет увеличиваться, то в детской инфекционной больнице уже есть отремонтированные палаты с кислородом. От 80 до 120 больных мы можем госпитализировать", – сказал Нартов, сообщает "Суспільне".
Также в регионе полностью заполнена реанимация областного диспансера радиационной защиты. Там лечат шестерых пациентов.
По словам директора лечебницы Ирины Пироговой, для больных COVID-19 осталось не более десяти свободных коек, затем придется открывать еще один этаж.
Кроме того, во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов призвал местную власть обратить внимание на увеличение количества больных в городе.
"В Харьковской области из 146 заболевших за последние сутки, 133 человека – это жители города Харькова. Вчера так же из общего количества заболевших в области, 124 человека – это жители города Харькова. Мне кажется, что там очень напряженная ситуация. Я прошу обратить на это внимание местную власть", – сказал Степанов.
Отметим, за все время эпидемии в Харьковской области коронавирусом заразился 4239 человек. Для 136 инфицированных болезнь закончилась летально. 2333 пациентам удалось вылечиться.
Ранее мы сообщали, что в Харьковской области от коронавируса умерла медик.
Кроме того, в Дергачах Харьковской области зафиксировали новую вспышку коронавируса – заболели работники управления образования, культуры, молодежи и спорта местной райгосадминистрации.
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