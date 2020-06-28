Українська
$ 26,7
29,91
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Бойня в Харьковской области: стрелку грозит 15 лет тюрьмы

28 июня, 19:27

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Мужчине, который открыл огонь по отдыхающим в Гусаровке, объявили подозрение

Нацполиция Харьковской области объявила подозрение стрелку, который 27 июня расстрелял компанию отдыхающих с детьми в Барвенковском районе.

Реклама

Как сообщили в пресс-службе Харьковского областного управления НПУ, следователи возбудили уголовные производства по ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство"), ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 ("Покушение на умышленное убийство") и ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

Таким образом, злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

"Злоумышленник обоснованно подозревается в совершении умышленного убийства и покушения на убийство граждан", – отметили по этому поводу в пресс-службе харьковской полиции.

Реклама

/ Фото: Нацполиция

В тренде
Дело МН17: появились новые доказательства, что самолет сбили "Буком"

Напомним, что 27 июня в селе Гусаровка 53-летний мужчина, по предварительной информации находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь по компании из 10 человек с детьми. В результате нападения двое мужчин получили огнестрельные ранения, и позже один из них скончался.

На данный момент решается вопрос об избрании стрелку меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в этом году в Харькове произошло ЧП со стрельбой. Несколько человек якобы тестировали автомобиль в поле, но появившиеся рядом патрульные приняли их за пьяных и якобы открыли огонь по авто.

А в прошлом году полицейский начал беспорядочную стрельбу на станции метро "Научная" в Харькове, в результате его задержали его коллеги из спецподразделения "ТОР".

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Больные лежат в коридорах: в харьковской
Больные лежат в коридорах: в харьковской "инфекционке" не хватает ни коек, ни врачейХарьков
В Харьковской области от коронавируса умерла медик: что о ней известно
В Харьковской области от коронавируса умерла медик: что о ней известноХарьков
В Харькове жестоко избили члена партии Шария: фото
В Харькове жестоко избили члена партии Шария: фотоХарьков
Из диспансера в Харькове, который начал принимать больных с COVID-19, увольняется персонал: в чем причина
Из диспансера в Харькове, который начал принимать больных с COVID-19, увольняется персонал: в чем причинаХарьков
В Харькове на стадионе внезапно умер парень: что случилось
В Харькове на стадионе внезапно умер парень: что случилосьХарьков
На Донбассе от пули снайпера погиб 22-летний боец: что о нем известно
На Донбассе от пули снайпера погиб 22-летний боец: что о нем известноДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять