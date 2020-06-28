Бойня в Харьковской области: стрелку грозит 15 лет тюрьмы

Мужчине, который открыл огонь по отдыхающим в Гусаровке, объявили подозрение

Нацполиция Харьковской области объявила подозрение стрелку, который 27 июня расстрелял компанию отдыхающих с детьми в Барвенковском районе.

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Как сообщили в пресс-службе Харьковского областного управления НПУ, следователи возбудили уголовные производства по ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство"), ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 ("Покушение на умышленное убийство") и ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

Таким образом, злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

"Злоумышленник обоснованно подозревается в совершении умышленного убийства и покушения на убийство граждан", – отметили по этому поводу в пресс-службе харьковской полиции.

Реклама / Фото: Нацполиция

Напомним, что 27 июня в селе Гусаровка 53-летний мужчина, по предварительной информации находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь по компании из 10 человек с детьми. В результате нападения двое мужчин получили огнестрельные ранения, и позже один из них скончался.

На данный момент решается вопрос об избрании стрелку меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в этом году в Харькове произошло ЧП со стрельбой. Несколько человек якобы тестировали автомобиль в поле, но появившиеся рядом патрульные приняли их за пьяных и якобы открыли огонь по авто.

А в прошлом году полицейский начал беспорядочную стрельбу на станции метро "Научная" в Харькове, в результате его задержали его коллеги из спецподразделения "ТОР".

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