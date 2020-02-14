Пули летели вдогонку: появилось видео полицейской стрельбы в Харькове

Патрульного, который открыл огонь, уже задержали

/ Фото: ГБР

Видео погони в Харькове, во время которой полицейский начал стрельбу и ранил человека, появилось в сети. Ролик опубликовала пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

На видео видно, как полицейские гонятся за автомобилем, а потом двое патрульных выбегают из машины и стреляют.

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Как сообщал сайт "Сегодня", в Харькове в ночь на четверг, 13 февраля, произошло ЧП со стрельбой. По неофициальной информации, которая была опубликованной в соцсетях, несколько человек якобы тестировали автомобиль в поле, но появившиеся рядом патрульные приняли их за пьяных и якобы открыли огонь по авто.

Полицейского, который применил огнестрельное оружие, уже задержали. Проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 УК Украины) начато уголовное производство.

Глава департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков рассказал сайту "Сегодня", что один из патрульных тоже пострадал.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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