"Черные" вырубки в Харькове продолжаются, несмотря на нагоняй от Зеленского / Фото: Нацполиция

"Черные" вырубки в Харькове продолжаются даже после нагоняя Зеленского Таисия Ерохина https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BB%D0%B5%D1%81,%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B1,%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE,%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BB%D0%B5%D1%81,%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B1,%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE,%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0 2019-07-31T19:44:00+03:00 Харьков Незаконные вырубки не остановил визит главы государства

Несмотря на то что незаконную вырубку леса президент Украины Владимир Зеленский взял под контроль и не так давно устроил нагоняй харьковским лесникам, в области продолжают орудовать "черные" лесорубы.

Так, 29 июля в Богодуховском районе двое сотрудников госпредприятия 27 и 47 лет погрузили в грузовик МАЗ 155 штук бревен сосны. А 30 июля, уже в Изюмском районе, на территории Студенецкого лесничества правоохранители изъяли 203 ствола деревьев, которые уже были подготовлены для вывоза.

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Людей или авто на месте происшествия не оказалось. Данные по статье о "незаконной порубке, перевозке, хранении, сбыте леса" по обоим фактам были внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Виновникам грозит до трех лет лишения свободы. Тем временем, в Октябрьском лесхозе, директор которого Руслан Чагаровский заявил о миллионных убытках, устроили проверки. Сам Чагаровский заявил, что его хотят отстранить от должности.

Во время визита Владимира Зеленского в Харьков многие горожане пришли к стенам здания, где проходило совещание главы государства с чиновниками по "лесному вопросу".

Отметим, что перед началом мероприятия уже было несколько десятков людей, но президент поспешил в зал и не остановился. После завершения общения с чиновниками авто гаранта выехало со двора, где президента все еще ждали люди.

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