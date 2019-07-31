"Черные" вырубки в Харькове продолжаются даже после нагоняя Зеленского

Несмотря на то что незаконную вырубку леса президент Украины Владимир Зеленский взял под контроль и не так давно устроил нагоняй харьковским лесникам, в области продолжают орудовать "черные" лесорубы.
Так, 29 июля в Богодуховском районе двое сотрудников госпредприятия 27 и 47 лет погрузили в грузовик МАЗ 155 штук бревен сосны. А 30 июля, уже в Изюмском районе, на территории Студенецкого лесничества правоохранители изъяли 203 ствола деревьев, которые уже были подготовлены для вывоза.
Людей или авто на месте происшествия не оказалось. Данные по статье о "незаконной порубке, перевозке, хранении, сбыте леса" по обоим фактам были внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Виновникам грозит до трех лет лишения свободы. Тем временем, в Октябрьском лесхозе, директор которого Руслан Чагаровский заявил о миллионных убытках, устроили проверки. Сам Чагаровский заявил, что его хотят отстранить от должности.
Во время визита Владимира Зеленского в Харьков многие горожане пришли к стенам здания, где проходило совещание главы государства с чиновниками по "лесному вопросу".
Отметим, что перед началом мероприятия уже было несколько десятков людей, но президент поспешил в зал и не остановился. После завершения общения с чиновниками авто гаранта выехало со двора, где президента все еще ждали люди.
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