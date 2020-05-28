COVID-19 пробрался в психдиспансер в Харьковской области: персонал и больных закрыли внутри

В Харьковской области, где из-за вспышки COVID-19 закрыли детскую поликлинику, еще одним очагом инфекции стал Песко-Радьковский психоневрологический интернат. Тут коронавирусом заразились 10 человек, сообщает "Вечерний Харьков".

Семеро больных в психдиспансере – обслуживающий персонал. Сейчас 27 человек медперсонала, включая директора, и пациенты будут находиться в изоляции в заведении. Хоть и сам интернат закрывают, у них не будет права покидать учреждение. У входа в интернат уже дежурит полиция.

Ранее мы писали, что в Харьковском областном центре службы крови с самого начала карантина не хватает доноров, а соответственно, и донорской крови. Сейчас добровольцев втрое меньше, чем обычно. Чтобы пополнить запасы, врачи обратились к военным и правоохранителям.

В тренде Эксперт назвал оригинальную версию обострения на Донбассе

Реклама

Также напомним, что в селе Высокополье Валковского района Харьковской области коронавирусная инфекция унесла жизни двух женщин. Несмотря на это, местные жители пытались объезжать карантинно-пропускные посты. Чтобы люди не нарушали карантин, все дороги вокруг этих пунктов в селе перекопали.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама