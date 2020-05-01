COVID-19 в Харьковской области: где больше всего зараженных на 1 мая (карта)

По состоянию на утро 1 мая в Харьковской области лабораторно подтверждено 274 случая COVID-19, из них 25 – за минувшие сутки. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер на странице в Facebook.

"За последние сутки лабораторно подтверждено 25 новых случаев заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Харьковского, Лозовского, Изюмского, Чугуевского районов", – написал Кучер.

В общей сложности на утро четверга в Харьковской области зафиксировали 564 подозрений на COVID-19 (в том числе 50 – за минувшие сутки). Из них 274 случая подтверждено, 135 – опровергнуто, остальные – на стадии проверки. Из 274 заболевших 26 человек выздоровели, четверо умерли.

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Также известно, что среди заболевших больше женщин (146 человек). Более половины случаев заражения зарегистрировали в Харькове (144 человека). Среди районов самая высокая заболеваемость в Змиевском (32 случая), Валковском и Харьковском (по 31 случаю в каждом).

/ Фото: Официальный сайт Харьковской облгосадминистрации

Больше всего случаев COVID-19 подтверждено в возрастных группах от 41 до 60 (114 человек). Меньше всего – в возрастных группах старше 80 лет (5 человек) и до 20 лет (17 человек). В возрастных группах от 21 до 40 лет и от 61 до 80 лет зафиксировано 81 и 57 случаев соответственно.

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Кроме того, из 244 пациентов 96 человек госпитализированы (в том числе три человека – на кислородной поддержке), 148 – на самоизоляции. С подозрением на COVID-19 госпитализировано 120 человек, 35 самоизолировались.

Напомним, в Харьковской области с начала эпидемии коронавируса инфекцию подтвердили у 62 медиков, один из которых находится в реанимации.

Кроме того, вспышку коронавируса обнаружили в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона – Харьковском военном госпитале.

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