В областях зафиксировали новые всплески коронавируса: где больше всего зараженных за сутки

За сутки в Украине заразилось 455 человек

Черновицкая область остается лидером по количеству заболеваемости в Украине. Так, согласно данным МОЗ, на Буковине за весь период эпидемии COVID-19 подтвердили у 1667 человек. За последние сутки, 30 апреля, в области заразились 96 человек, что также намного больше, чем в остальных областях.

На втором месте по заболеваемости в стране оказался Киев. Всего в городе 1 453 зараженных, из них 52 случая зафиксировали за прошлые сутки.

В Ивано-Франковской области за 30 апреля заражение подтвердилось у 37 местных жителей, в результате чего общее количество зараженных в области достигло 899.

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Киевская область занимает четвертую позицию по числу заражений коронавирусом за последние сутки. Тесты подтвердили заболевание у 30 пациентов. Всего в регионе 694 инфицированных новым вирусом человека.

Пятой по количеству новых заражений является Харьковская область, где коронавирус зафиксировали у 25 человек. Общее число зараженных достигло 274. Отметим, что по общему количеству пациентов с COVID-19 Харьковская область занимает 21-е место.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 1 мая

Отмечается также, что всего за последние сутки в стране зафиксировали 455 новых зараженных.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что запреты из-за коронавируса могут быть сняты, и к лету страна вернется к нормальному состоянию, но правительство не может рисковать, открывать общественные места слишком рано.

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В то же время, если после 11 мая ограничения отменят полностью, а не ослабят, умрет до 140 тысяч украинцев, заявил бывший министр развития экономики Тимофей Милованов, опираясь на результаты исследования Киевской школы экономики.

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