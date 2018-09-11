Дело о смертельном ДТП в Харькове: потерпевшие в ярости, суд ждет показаний нарколога Федирко

Во вторник, 11 сентября, в 14.00 в зале Киевского районного суда должно состояться очередное заседание по делу о смертельном ДТП на улице Сумской, в результате которого 18 октября 2017 года под колесами Lexus Елены Зайцевой погибли пять человек, шестая жертва скончалась в больнице спустя неделю.

На этом заседании суду, возможно, удастся наконец-то допросить врача-нарколога Елену Федирко, которая осматривала водителя Lexus сразу же после аварии. Ранее харьковская полиция обещала доставить врача на очередное заседание.

Адвокаты потерпевших ждут свидетеля и готовятся к допросу, чтобы выяснить находилась ли Зайцева на момент аварии в состоянии наркотического опьянения. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявила адвокат потерпевших Лариса Матвеева.

Правозащитница, которая в суде представляет интересы семьи Берченко, потерявших в результате аварии младшую дочь Диану, а старшая, Оксана, получила тяжелые травмы, первой заявила о необходимости допроса врача-нарколога.

"Изначально ходатайство о вызове Федирко подавала я. Его несколько раз откладывали. В конце концов его рассмотрели. Федирко обязали прийти в суд и дать показания, но Федирко не являлась, то есть она не получала повестку. Ей отправили смс-уведомление, это уведомление она получила, но в суд все равно не явилась. Дальше стали подымать вопрос о приводе. Вынесли постановление по поводу привода, но привод все равно не был выполнен, поскольку Федирко не находится по месту ее регистрации. Где она находится, установить пока не было возможности. Вынесли следующее постановление, которым обязали полицию установить местонахождения Федирко и сообщить ей о том, что ее очень ждут в суде. Вот не знаю, удалось полиции найти Федирко или нет. Увидим на заседании", – говорит Матвеева.

Ситуация с таинственным исчезновением Елены Федирко, затягивание дела и халатность следствия, которая, по мнению Ларисы Матвеевой, имела место быть во время сбора доказательств, мягко говоря, вводит потерпевших в состояние шока.

"Потерпевшие в дикой ярости. Людям очень тяжело и больно переживать свою утрату. Кроме того, когда они видят цинизм происходящего, эту некомпетентность, это общее отношение к сбору доказательств, конечно, это их не просто расстраивает, а вводит в состояние шока. Такого не должно быть в уголовных делах. В принципе, в любой работе это недопустимо, а в уголовных делах, в которых есть погибшие, это для меня это верх цинизма. Это вызывает гнев. Сегодня в суде будет присутствовать мой потерпевший, спросите у него, как он реагирует", – дополняет Матвеева.

То есть после ряда заседаний "без потерпевших", в суд опять придут родственники погибших, которые хотят лично послушать показания Федирко.

Напомним, поздним вечером 18 октября на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева.

Другим фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

По мнению следствия, оба водителя ехали на запрещающий сигнал светофора. Как видно на записи, Зайцева ехала со стороны мэрии на большой скорости, когда ей в бок врезался "немец".