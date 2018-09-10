Смертельное ДТП в Одессе: все подробности трагедии

Водитель BMW уже бывал в ДТП, а "рейсеры" негодуют в сети

Водитель, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Одессе, проведет два месяца в СИЗО. Напомним, автомобиль марки BMW, которым управлял 27-летний мужчина, врезался в автомобиль Skoda в районе 6-й станции Большого Фонтана. Одна из легковушек после столкновения вылетела на тротуар, где в этот момент находились пешеходы. Два человека погибли и еще четверо пострадали. Копы подтвердили, что подозреваемого знали в среде так называемых уличных гонщиков.

Меру пресечения для водителя избрал Киевский районный суд. Подозреваемый не сможет выйти под залог, как того и просила прокуратура.

"Он не единожды нарушал правила дорожного движения", — заявил во время заседания прокурор Анатолий Русу.

ПОСЛЕ АВАРИИ. Сегодня городские чиновники рассказали о состоянии пострадавшего, которого буквально вытащили с того света.

"Пациент, доставленный с места ДТП, находится в реанимационном отделении. Отмечается позитивная динамика, с ним можно контактировать, но он находится на аппарате искусственной вентиляции легких", — рапортовали в мэрии, добавив, что среди пострадавших есть и 21-летний курсант.

Теперь чиновники призывают горожан бороться с любителями езды на высокой скорости.

"Я прошу всех присылать нам информацию о любых нарушениях ПДД. Особенно будем благодарны за информацию о дрифте и подобных нарушениях, — заявил мэр Геннадий Труханов. — Мы должны все объединиться, чтобы группа мерзавцев не кошмарила целый город".

Правда, наши источники в полиции ставят под сомнение эффективность такого метода, ведь простого видео для доказательства вины недостаточно, необходимы данные с сертифицированных приборов.

6-я станция Фонтана. Авто после столкновения отлетело на рельсы. Фото: facebook.com

Сейчас с уличными гонщиками борются при помощи камер видеонаблюдения, а на месте часто получается зафиксировать нарушения, которые проще доказать.

"Согласно правилам дорожного движения, водитель при маневрировании должен заблаговременно включить сигнал поворота и потом безопасно перестроиться. В случае дрифта мало кто включает поворотник заблаговременно и плавно это делает", — пояснили нам в пресс-службе патрульной полиции, отметив, что уличные гонщики нередко выпивают за рулем, за что их также привлекают в случае личной встречи с патрульными.

В Одессе незаконные гонки с разной периодичностью устраивают в районе Горбатого моста, на 6-м км Овидиопольской дороги и возле завода "Микрон". Также жители города сообщают о гонщиках на улицах Ришельевской и Краснова, а также на проспекте Шевченко.

По словам дорожных активистов, подозреваемый водитель не один раз хвастал в соцсетях превышениями скорости и дрифтом на дорогах общего пользования. Около года назад он уже попадал в ДТП, но тогда обошлось без пострадавших.

В целом, одесские "рейсеры" хотя и осуждают такой стиль вождения на оживленных городских улицах, прекращать подпольные гонки не намерены и уже обсуждают следующее состязание.

"Не надо сравнивать тех, кто "наваливает" в безлюдных местах и даже тех, кто гоняет в три-четыре часа ночи, когда машин минимум да и пешеходов тоже, и тех, кто летает в восемь-десять вечера, когда город полон машин и людей. У таких надо забирать и права, и тачки!" — заявил "гонщик" Кирилл в сети.

СВЕТОФОР РАБОТАЛ

Копы опровергли распространившиеся вскоре после ДТП слухи о том, что светофор на месте аварии был неисправен, а перекресток, соответственно, нерегулируемым. Светофор перестал работать после того, как в него врезалось авто.

"Люди, услышав звук удара, повернулись в сторону звука и увидели уже не работающие светофоры на этом перекрестке, сделав неверные выводы", — пояснила патрульная Зоя Мельник, подтвердив свои слова записью с камеры видеонаблюдения.

К перекрестку принесли цветы. Фото: odessa.online

Напомним, трагедия произошла вечером 8 сентября, когда водитель BMW, двигаясь на скорости около 100 км/ч, попытался "проскочить" перекресток и столкнулся со Skoda, а затем вылетел на тротуар, где находились люди. В результате страшного ДТП погибли два человека и еще девять получили ранения.

Всего же за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек.Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.

В свою очередь, генеральный прокурор Юрий Луценко ранее предложил ввести жесткие меры за смертельные ДТП и серьезно усилить наказание за преступления на дороге. В частности, руководитель ГПУ выступил за то, чтобы условное наказание было заменено на тюремное заключение.