Дело Зайцевой-Дронова: названа дата рассмотрения их апелляций

Заседание суда состоится в августе

Елена Зайцева и Геннадий Дронов.

Харьковский апелляционный суд сегодня назначил апелляционное рассмотрение уголовного производства в отношении Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Судебное заседание состоится 14 августа 2019 года, сообщается на сайте суда.

Напомним, приговором Киевского районного суда города Харькова от 26 февраля 2019 г. Елена Зайцева и Геннадий Дронов были осуждены к 10 годам лишения свободы по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Они были признаны виновными в ДТП, произошедшем 18 октября 2017 г. на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова в Харькове. Тогда погибли шесть пешеходов, еще пятеро были травмированы.

Защита Зайцевой и Дронова подала апелляционные жалобы на приговор.

В частности, как сообщалось, Зайцева считает, что ей должны вынести приговор с минимальным сроком – всего пять лет лишения свободы. А также определить испытательный срок.

Также мы сообщали, что в Харькове возобновят следствие против экспертов, определявших скорость автомобиля Е.Зайцевой в октябре 2017 года. Расследование было возобновлено по настоянию защиты второго фигуранта дела Г. Дронова.

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