Сделать стартовой
26,3
29,38
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

Дело Зайцевой-Дронова: названа дата рассмотрения их апелляций

23 мая, 16:30

Заседание суда состоится в августе

Елена Зайцева и Геннадий Дронов
Елена Зайцева и Геннадий Дронов.

Харьковский апелляционный суд сегодня назначил апелляционное рассмотрение уголовного производства в отношении Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Судебное заседание состоится 14 августа 2019 года, сообщается на сайте суда.

Напомним, приговором Киевского районного суда города Харькова от 26 февраля 2019 г. Елена Зайцева и Геннадий Дронов были осуждены к 10 годам лишения свободы по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Они были признаны виновными в ДТП, произошедшем 18 октября 2017 г. на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова в Харькове. Тогда погибли шесть пешеходов, еще пятеро были травмированы.

Защита Зайцевой и Дронова подала апелляционные жалобы на приговор.

В частности, как сообщалось, Зайцева считает, что ей должны вынести приговор с минимальным сроком – всего пять лет лишения свободы. А также определить испытательный срок.


Также мы сообщали, что в Харькове возобновят следствие против экспертов, определявших скорость автомобиля Е.Зайцевой в октябре 2017 года. Расследование было возобновлено по настоянию защиты второго фигуранта дела Г. Дронова.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, Харьков, суд, сумская, зайцева, апелляция, дронов, дело Зайцевой

Вы сейчас просматриваете новость " Дело Зайцевой-Дронова: названа дата рассмотрения их апелляций". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве трамвай сбил сотрудницу прокуратуры – СМИ

Вчера, 15:30

Молодая женщина разговаривала по телефону и не услышала приближение транспорта

Машина с полицейскими попала в ДТП возле Кривого Рога: двое погибших

Вчера, 11:02

Автомобиль врезался в дерево и загорелся

Почему нельзя кипятить воду дважды?

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Неломаемые: Авто, которых не пугает большой пробег

К.Роналду: «Шевченко делает хорошую работу в сборной Украины»

Молдаванин нашел ВАЗ-2103 1975 года с пробегом 148 километров

У Семина прекрасный шанс третий год подряд закончить с трофеем

Израильские ученые открыли уникальную способность растений

Одесская обл: школьница получила травму позвоночника на перемене

Футбольное будущее Кокорина и Мамаева. Что дальше?

"Работа с Евгенией заставляет нас кричать по ночам": Тренер

Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Пенсионный фонд уходит в онлайн

Вчера, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

Вчера, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

22 мая, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

Долгожданное лето разочарует украинцев: неутешительный прогноз

Украина решит судьбу России? Портников об азиатской угрозе Москве

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь