День Харькова: праздничный уикенд обещает быть насыщенным

В центре — парад вышиванок, а в парке Горького — тройной праздник с оркестром

Традиционно в конце августа Харьков готовится к праздничному марафону. В четверг, 23 августа, торжества будут посвящены Дню города, а в пятницу первая столица вместе со всей страной будет отмечать 27-ю годовщину Независимости Украины. В этом году не будет масштабного концерта на площади Свободы, однако праздничный уикенд обещает быть насыщенным. "Сегодня" выяснила, где и как можно будет поздравить город и страну с праздниками.

ДЕНЬ ГОРОДА. Отмечать 75-ю годовщину освобождения Харькова от нацистских захватчиков начнут торжественным возложением цветов к Мемориалу Славы в Лесопарке, где будет играть оркестр, выступит хор и творческие коллективы города, а также пройдет молебен в память о погибших в годы Второй мировой войны. Кроме того, возложения цветов к памятникам и братским захоронениям, митинги-реквиемы и гражданские панихиды в течение дня будут проходить во всех районах города.

Как сообщают в горсовете, уже с обеда начнутся концерты: "С праздником, любимый город!" в парке Горького и праздничная программа на Нетеченской набережной, где творческие коллективы выступят на сцене, установленной прямо на воде.

В День рождения города харьковчан зовут также в гольф-клуб на бесплатный живой концерт, который устроят на траве — по ней разрешат ходить, бегать и танцевать босиком. Как сообщили в гольф-клубе, поздравлять харьковчан с Днем города будут группы "Камера Наблюдения", Urbanistan, Dостоевсkий fm, Shklo. А для детворы там готовят игровой

марафон.

23 августа в Харькове также отпразднуют и День государственного флага Украины. В честь стяга устроят парад вышиванок, который стартует в 17:30 на площади Конституции, а финиширует возле памятника Шевченко.

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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 24 августа, помимо торжеств у памятника Независимости Украины, пройдет и ежегодный рыцарский турнир "Кубок Слобожанщины-2018". Средневековых воинов можно будет встретить в сквере на площади Свободы.

Не сбавит обороты веселье и в центральном парке.

"Будет марафон мероприятий. Мы отметим три дня рождения — города, страны и нашего парка", — рассказал нам Андрей Кравченко, пресс-секретарь ЦПКиО им. Горького.

Организаторы обещают яркую трехдневную шоу-программу с участием звезд украинской эстрады. В парке выступят кавер-группа "Дебош", симфонический оркестр Prime Orchestra, певец Артем Пивоваров, участник программы "Голос Страны" Антонио Гомез Круз, группа Vivienne Mort, шоу-балет Rumbero’s.

А вот в сквере "Стрелка" в этот день петь для горожан будут творческие коллективы из Грузии, Китая, Турции и США.

"Впервые выступят группы из очень многих городов-побратимов. Будет интересно, весело, и мы постараемся сделать все, чтобы эти мероприятия запомнились зрителям надолго", — анонсировал первый вице-мэр Игорь Терехов.

Празднования подолжатся также 25 и 26 августа. В сквере "Стрелка" пройдет гала-концерт и награждение победителей конкурса-фестиваля "Город талантов".

"Фестиваль предполагает выступления в инструментальном, вокальном, хореографическом, оригинальном и цирковом жанрах. Но формат площадки в основном предполагает эстрадные выступления, инструменты не звучат "на воде", — рассказала нам координатор праздника Арина Майсак. Участники фестиваля — учащиеся харьковских музыкальных и школ искусств, коллективы дворцов культуры.

В День Независимости начнется и трехдневный "Городской пикник" в Летопарке. Кроме вкусных угощений, горожан ожидают приятные сюрпризы: выступление группы Kadnay, кулинарные мастер-классы с участниками шоу "Мастер шеф", стендап-шоу, живая музыка и кинотеатр под открытым небом.

Напомним, в военном параде, посвященном 27-й годовщине Независимости Украины, который состоится в центре Киева 24 августа, примут участие военные из 18 стран. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак.

В субботу, 18 августа, на Крещатике прошла первая тренировка военнослужащих, которые будут принимать участие параде по случаю 27-й годовщины Независимости. При этом следующая репетиция пройдет 20 августа, генеральная за два дня до празднования – 22 числа.