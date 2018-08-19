Парад ко Дню Независимости: участие примут военные из 18 стран

В военном параде, посвященном 27-й годовщине Независимости Украины, который состоится в центре Киева 24 августа, примут участие военные из 18 стран. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак.

"Мы ожидаем прибытия 18 иностранных делегаций из разных стран мира, которые будут участвовать в параде. Всего 300 военнослужащих", – сказал он, напомнив, что в параде на Крещатике примут участие 4,5 тысячи украинских военных и будут представлены 250 единиц военной техники.

Всего в День Независимости по Крещатику пройдут 24 парадных расчета, представляющие подразделения Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины и других формирований, выполняющих задачи по охране и обороне Украины.

В субботу, 18 августа, на Крещатике прошла первая тренировка военнослужащих, которые будут принимать участие параде по случаю 27-й годовщины Независимости. При этом следующая репетиция пройдет 20 августа, генеральная за два дня до празднования – 22 числа.

Напомним, что ранее присутствие на параде в Киеве 24 августа ранее подтвердили представители 15 стран-партнеров Украины, большая часть из которых – из стран-членов НАТО, а также советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Ранее мы также писали о том, как иностранные военные прошлись по Крещатику.