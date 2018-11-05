Избиение школьницы в Харьковской области: в больнице рассказали подробности

Сегодня, 13:40

По словам врача, 11-летняя девочка до сих пор находится по наблюдением медиков

Фото: Getty
Фото: Getty

11-летняя девочка, которую 2 ноября в школе села Бердянки Зачепиловского района Харьковской области избили другие ученики учебного заведения, до сих пор находится под наблюдением врачей. Об этом сообщают в пресс-службе ХОГА со ссылкой на главврача Зачепиловской центральной районной больницы Светлану Жарикову.

"Официальный диагноз без разрешения мамы назвать нельзя, а мама не разрешает. Но о переломах речь не идет – есть ушиб мягких тканей. Еще идут обследования", – говорится в сообщении.

Как говорит врач, девочка поступила в больницу в прошлую пятницу, около 13.00. По словам Жариковой, дети играли в футбол, дурачились и кто-то из мальчишек ее толкнул.

Напомним, ранее в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области, что информацию о случае в школе села Бердянка Зачепиловского района внесли в ЕРДР.

Ранее мы писали о том, что в 2017 году в Украине 24% детей стали жертвами травли в школах. Согласно данным ЮНИСЕФ, 40% пострадавших детей никому не рассказывали о травле в школе. Примечательно, что в Украине девочки чаще испытывают психологическое давление, а мальчики чаще подвергаются физическому насилию и угрозам.  

Более подробно о том, что такое буллинг и как с ним справиться, читайте в материале сайта "Сегодня"Буллинг наизнанку: как школьная травля ломает психику детей и что с этим делать.
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Источник:

"Сегодня"

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