ДТП под Харьковом: легковушка врезалась в автобус, есть погибший

В аварии серьезные травмы получил водитель Волги, который умер в больнице

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Под Харьковом произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие: "Волга" врезалась в маршрутку с пассажирами.

Авария произошла в районе поселка Васищево, 30 октября, около 18:20, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

По предварительной информации, 70-летний водитель автомобиля ГАЗ-2412 неожиданно выехал с обочины на проезжую часть и столкнулся с маршрутным автобусом, который двигался по направлению к Харькову.

В результате ДТП пенсионер получил множественные травмы и был доставлен в больницу, где умер, не приходя в сознание. Водитель автобуса и находящиеся в салоне 30 человек отделались легким испугом.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения.

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