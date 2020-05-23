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ДТП под Харьковом: в больнице оказались двое детей и взрослый

23 мая, 18:15

Руслан Ровик

На дороге не смогли разминуться два Daewoo Lanos

На дороге в поселке Рогань под Харьковом произошло столкновение двух автомобилей Daewoo Lanos, в результате были госпитализированы двое детей и мужчина – пассажиры обеих машин.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент случился 23 мая, около 12:30.

"В результате происшествия в больницу Харькова госпитализированы двое пассажиров – девочка семи лет и мальчик в возрасте одного года и 11 месяцев из одной машины, а также 41-летний пассажир из другого автомобиля", – говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 23 мая серьезное ДТП произошло в Винницкой области – Ford Explorer врезался в дерево, пострадали шесть человек.

Ранее мы сообщали, как на одесской Фонтанке произошло жуткое ДТП – столкнулись легковушка и мопед. Водитель мопеда и его 10-летний сын погибли.

Кроме того, что выбежавшая на дорогу косуля спровоцировала ДТП под Киевом. Водитель машины сразу позвонил в полицию. Животное не получило серьезных травм – сильно испугавшись, косуля с раненым копытцем лежала на обочине.

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ДТП Харьков харьковская область

Источник: Сегодня

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