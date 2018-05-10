ДТП в Харькове: в столкновении двух иномарок была ранена женщина

Сегодня, 13:08

Авария произошла в ночь на 10 мая 

Фото: пресс-служба Нацполиции Харьковской области
Фото: пресс-служба Нацполиции Харьковской области

В ночь на 10 мая на перекрестке проспектов Льва Ландау и Героев Сталинграда в Харькове произошло ДТП. Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции области. По данным ведомства, столкнулись автомобили Opel и Skoda. В результате травмы получила 32-летняя пассажирка Opel.

"С ушибом головы женщину госпитализирована в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой", -говорится в сообщении.

Копы внесли информацию об аварии в журнал учета правонарушений и сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Харькове ночью Nissan врезался в столб: пострадали два человека. По предварительной версии, авария произошла, когда водитель не справился с управлением.

Ранее в Харьковской области в лобовом столкновении "сошлись" Toyota Land Cruiser и Chevrolet Corvette. В аварии погиб 22 летний парень.

Также мы писали о том, как в Харькове мотоциклист с пассажиркой оказались на крыше автомобиля. По данным полиции, мотоцикл Honda на скорости столкнулся с ВАЗ-2107, после удара он взлетел в воздух и опустился на крышу легковушки.
авария, ДТП, Харьков

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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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