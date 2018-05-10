В Харькове ювелир попался на махинациях с золотом: опубликовано видео

В Киевский районный суд Харькова прокуратурой был передан обвинительный акт по делу 42-летнего ювелира, которого подозревают в хищении золота на сумму почти в полмиллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось в ходе расследования, летом 2017 года мастер ювелирной фабрики присвоил почти 780 граммов драгоценного металла 95 пробы – часть золота он заменил на другой сплав, а на других украшениях умышленно занизил пробу, что позволило изменить стоимость драгоценностей.

На разнице в цене изделий аферист планировал заработать, но его разоблачили во время инвентаризации. Мужчине инкриминируют обвинения по статье "присвоение чужого имущества в особо крупных размерах", и, если его вина будет доказана, он может получить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. На данный момент ювелир не признает своей вины и не сотрудничает со следствием.

Напомним, ранее мы писали о вооруженном нападении на ювелиров, которое произошло по дороге из Киева в Винницу. Украшения на 15 миллионов гривен были похищены у двух бизнесменов, которые возвращались с выставки драгоценностей: неизвестные в балаклавах и с автоматами открыли стрельбу, один бизнесмен был ранен.

Также стоит напомнить о разоблачении подпольного ювелирного цеха в Одессе. В двухэтажном здании ювелиры создавали копии украшений известных мировых брендов, а позже они продавались через различные магазины и торговые центры.