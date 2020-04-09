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Двое украинцев на самоизоляции пытались сбежать в Россию: подробности

9 апреля, 12:32

Тина Наринецкая

Мужчины подписали соглашение о самоизоляции, но нарушили его

В Харьковской области пограничники задержали двух мужчин, которые нарушили режим самоизоляции и пытались сбежать в Россию. Об этом рассказали в пресс-службе Госпогранслужбы.

Как выяснилось, мужчин остановили в пункте пропуска "Гоптовка" 8 апреля. Соглашения на самоизоляцию они подписали 7 апреля и 28 марта. Несмотря на это, мужчины решили выехать из страны.

Отметим, что это – не единственные подобные случаи. Еще двух нарушителей самоизоляции задержали на украинско-польской границе, в пункте пропуска "Краковец". Задержанными оказались гражданином Польши, который имеет право на постоянное проживание в Украине и украинец. Оба они 1 апреля подписали соглашение на самоизоляцию, но карантин так и не соблюдали.

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Еще одного украинца, нарушившего карантин, пограничники задержали в Одесской области.

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"По всем фактам пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, которые привлекли нарушителей к административной ответственности по ст. 44-3 КУоАП "Нарушение правил карантина людей"", – отметили в Госпогранслужбе.

Напомним, ранее в Центре общественного здоровья Минздрава дали рекомендации для тех, кто заражен коронавирусом в легкой форме и проходит лечение дома на изоляции.

Кроме того, стало известно, в каком случае будут тестировать украинцев на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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