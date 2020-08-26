Еще пять смертей и более 170 новых больных: что "творит" коронавирус в Харьковской области

С начала эпидемии COVID-19 унес жизни более 190 жителей региона

Эпидемия коронавирусной инфекции не сбавляет темпы распространения в Украине – за последние сутки в стране коронавирус подтвердили у 1670 человек. 177 из них оказались жителями Харьковской области.

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Как говорят данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны, всего в регионе опасную болезнь подхватили 7984 человек. Для 191 инфицированного болезнь закончилась летально (пятеро за последние сутки). А вот 3059 жителям области удалось выздороветь.

Ранее мы сообщали, что харьковские врачи уже заявляли о нехватке мест в реанимации. Медики предупреждают, что с темпами распространения коронавирусной инфекции вскоре могут не справиться.

Кроме того, недавно заведующая отделением №2 в Харьковской инфекционной больнице рассказала о работе в условиях эпидемии. По ее словам, состояние больных с COVID-19 меняется очень быстро. Также медик отметила, что по сравнению с прошлыми месяцами, в больницу обращается гораздо больше пациентов, и болеют они значительно тяжелее, чем те, что были в начале.

А тем временем в Украине продают липовые справки об отсутствии COVID-19, подробности в сюжете:

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