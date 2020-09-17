Харьковская область побила "рекорд" по числу заболевших COVID-19 за сутки

С начала эпидемии COVID-19 унес жизни более 280 жителей региона

Эпидемия коронавирусной инфекции не сбавляет темпы распространения в Украине – за последние сутки в стране коронавирус подтвердили у 3 584 человек. 483 из них оказались жителями Харьковской области.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, всего в регионе опасную болезнь подхватили 13 915 человек. Для 287 инфицированных болезнь закончилась летально (пятеро за последние сутки). А вот 4033 жителям области удалось выздороветь.

Ранее мы сообщали, что харьковские врачи уже заявляли о нехватке мест в реанимации. Медики предупреждают, что с темпами распространения коронавирусной инфекции вскоре могут не справиться.

Также напомним, в Харьковской области возможно увеличение количества случаев заражения коронавирусом. Поводом для новой вспышки COVID-19 в регионе может стать возвращение детей с отдыха, а также начало учебного процесса.

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Кроме того, в Харькове вспышку коронавируса зафиксировали в психбольнице.

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А тем временем в Украине продают липовые справки об отсутствии COVID-19, подробности в сюжете:

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