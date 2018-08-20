Геращенко назвал имя погибшего в Харькове полицейского

В результате стрельбы в центре Харькова погиб патрульный Дмитрий Кириенко. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Facebook.

"Выполняя свой долг, во время задержания вооруженного преступника погиб харьковский патрульный Дмитрий Кириенко", – написал он, отметив, что оружие полицией было применено законно.

Как рассказали в пресс-службе Нацполиции, погибшему было всего 29 лет. Без мужа и отца остались жена и двухлетняя дочь.

Напомним, в ночь на 20 августа неизвестный открыл огонь возле здания горсовета в Харькове и ранил охранника. Прибывшие на место происшествия патрульные обезвредили стрелка, но в результате перестрелки один из них получил смертельное ранение и скончался в больнице.

Следователи открыли уголовные производства по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) и статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины

На данный момент полиция устанавливает личность стрелка. По данным ведомства, нападавшему на вид примерно 40-45 лет.