Нападение на мэрию в Харькове: стало известно, как началась перестрелка

Сегодня, 09:06

Мужчина начал стрелять со стороны перекрестка

Нападение на мэрию в Харькове: стало известно, как началась перестрелка

Во время ночной стрельбы в центре Харькова, во время которой погиб полицейский, нападающий, перед тем, как зайти в здание мэрии, делал около десяти выстрелов в дверь и ранил охранника. Об этом сообщило издание "Харьков Live".

"Позже преступник был убит на улице", – сообщает издание и уточняет, что пострадавший охранник  госпитализирован.

Кроме того, была опубликована видеозапись начала перестрелки. На видео заметно, что мужчина начал стрелять со стороны перекрестка. Мимо стрелка проезжали автомобили, а очевидцы снимали происходящее на камеру телефона:

Как сообщило издание, в ходе перестрелки нападавший был застрелен.

Напомним, информация о том, что у горсовета слышны выстрелы, поступила в полицию около 00:37. В результате стрельбы погиб патрульный полицейский, ранен был еще один человек – он работал охранником. 

Следователи открыли уголовные производства по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. 

Как сообщалось, 17 августа суд приговорил в девяти годам лишения свободы мужчину, который в октябре 2017 года тоже обстрелял полицейских в Харькове. Обвиняемый сначала утверждал, что не планировал убивать патрульных, но затем полностью признал свою вину.
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