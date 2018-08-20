Нападение на мэрию в Харькове: стало известно, как началась перестрелка
Мужчина начал стрелять со стороны перекрестка
Во время ночной стрельбы в центре Харькова, во время которой погиб полицейский, нападающий, перед тем, как зайти в здание мэрии, делал около десяти выстрелов в дверь и ранил охранника. Об этом сообщило издание "Харьков Live".
"Позже преступник был убит на улице", – сообщает издание и уточняет, что пострадавший охранник госпитализирован.
Кроме того, была опубликована видеозапись начала перестрелки. На видео заметно, что мужчина начал стрелять со стороны перекрестка. Мимо стрелка проезжали автомобили, а очевидцы снимали происходящее на камеру телефона:
Как сообщило издание, в ходе перестрелки нападавший был застрелен.
Напомним, информация о том, что у горсовета слышны выстрелы, поступила в полицию около 00:37. В результате стрельбы погиб патрульный полицейский, ранен был еще один человек – он работал охранником.
Следователи открыли уголовные производства по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось, 17 августа суд приговорил в девяти годам лишения свободы мужчину, который в октябре 2017 года тоже обстрелял полицейских в Харькове. Обвиняемый сначала утверждал, что не планировал убивать патрульных, но затем полностью признал свою вину.
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