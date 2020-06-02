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Гибель матери и ребенка в Харькове: всплыли новые подробности

2 июня, 15:00

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Смерть женщины расследуют как самоубийство

У женщины, которая вместе с маленьким ребенком выпала из окна многоэтажки в Харькове, было психическое расстройство. Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает "УНН".

По словам копов, женщина лечилась в психиатрической больнице в Харькове. Примечательно, что в последнее время Яна якобы находилась в стабильном состоянии.

Ранее мы рассказывали, что погибшая женщина была адвокатом и занималась семейным правом. Яна работала преподавателем и сотрудничала с одной из частных юридических фирм. Кроме того, известно, что муж выпавшей из окна харьковчанки узнал о трагедии от правоохранителей.

"Мужчина в тот момент находился дома. Как он объяснил сотрудникам полиции, о случившемся узнал, только когда правоохранители пришли к ним домой. Муж сказал, что в этот момент, вероятно, спал", – рассказали в Шевченковском райотделе полиции.

Напомним, трагедия произошла 1 июня около 6 утра в 24-этажном доме на улице Культуры, 22. Жила погибшая на 19-м этаже, оттуда она и ребенок и упали.

Похожий инцидент 1 июня произошел в Кривом Роге. Тут из окна роддома на четвертом этаже выпала молодая женщина.

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