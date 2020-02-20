Глава харьковской ОГА рассказал, оставят ли эвакуированных из Уханя в Харькове

Алексей Кучер подчеркнул, что эвакуированные граждане не будут заходить на территорию терминала

Если самолет с эвакуированными гражданами из китайского Уханя сядет в Харькове, это будет транзитная остановка. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

По его словам, далее граждане будут перемещены в другие места.

"Если борт прибудет в Харьковскую область, то Харьков является транзитом. Далее людей будут перемещать. Пока не известно куда. Это координирует правительство", – сказал Кучер.

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Также глава Харьковской ОГА подчеркнул, что эвакуированные украинцы не будут заходить на территорию терминала аэропорта.

"Все люди будут перемещены в автобусы. Они пройдут еще одну проверку, которая будет уже третьей. В терминал они не заходят. Они сразу перемещаются в автобусы и продвигаются дальше", – сказал он.

В свою очередь глава Львовской ОГА Максим Козицкий заявил, что в Украине есть только несколько аэропортов, способных принять самолеты такого класса. В том числе и львовский. Он заверил, что Львовская область обеспечена всеми необходимыми средствами безопасности для предотвращения распространения вируса.

Также мы сообщали, что вблизи Тернополя люди протестуют против эвакуации в область украинцев из Китая. Недавно в местных СМИ появилась информация о том, что эвакуированных поместят в санаторий "Медоборы" в Конопковке.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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