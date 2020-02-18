Куда прилетит самолет с украинцами из Китая: глава Львовской ОГА сделал заявление

Boeing 737-700. Фото: Юра Танчин, avianews

Украина готовится к масштабной эвакуации своих граждан из охваченного коронавирусом Китая. Так, сегодня, 17 февраля, в Ухань – город, который является эпицентром опаснейшего вируса – вылетит украинский самолет Boeing 737-700 с медиками на борту.

Пока власти не озвучивают ни точного времени, ни места, куда будут эвакуированы украинцы из КНР. Что вызывает массу недовольства среди местных жителей, а вопрос об эвакуации обрастает многочисленными слухами.

Так, на сайте авиаперевозчика skyup появилась информация, что чартерный рейс из Уханя сначала прилетит в Алматы, а потом отправится во Львов.

Однако около 14.50 данная информация была изменена. Теперь окончательной точкой, куда прилет борт из Уханя, значится аэропорт Борисполь.

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В свою очередь глава Львовской ОГА Максим Козицкий заявил, что в Украине есть только несколько аэропортов, способных принять самолеты такого класса. В том числе и львовский.

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"На борту самолета – наши с вами соотечественники, поэтому мы не имеем морального права покинуть их в беде. В Украине есть только несколько аэропортов, способных принять самолеты такого класса. В том числе и львовский аэропорт. Вопрос размещения украинцев, которые прибудут из Китая, во Львове или области не рассматривается", – отметил Козицкий.

В то же время, он заверил, что Львовская область обеспечена всеми необходимыми средствами безопасности для предотвращения распространения вируса.

Как сообщалось ранее, вблизи Тернополя люди протестуют против эвакуации в область украинцев из Китая. Недавно в местных СМИ появилась информация о том, что эвакуированных поместят в санаторий "Медоборы" в Конопковке.

На некоторых дорогах люди установили блокпосты, чтобы перекрыть дорогу в случае, если решение разместить эвакуированных в санатории "Медоборы" все-таки будет принято. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал сотрудник учреждения, пожелавший остаться неназванным.

Так, на вопрос о том, будут ли в санатории размещать людей, доставленных из Китая, медработник ответил: "Говорят, что будут, наверное. Но с этим никто не согласен, все бастуют".

Тем временем эвакуация украинцев из Китая посеяла панику в поселке Шкло в Львовской области. Как рассказали новостям "Сегодня" жители поселка, накануне в местный санаторий наведалась комиссия из Киева, чтобы проверить, можно ли там организовать карантин для пассажиров борта из провинции Хубэй, где свирепствует коронавирус.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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