В Харькове задержали "минера" завода "Электротяжмаш"

В Харькове задержали "минера" завода / Фото: Нацполиция

Харьковская полиция разыскала подозреваемого в "минировании" завода "Электротяжмаш", который грозился взорвать предприятие.

Сообщение о заложенной взрывчатке поступило в полицию 20 сентября, около 22 часов. Как рассказали в отделе коммуникации областного управления Нацполиции, неизвестный позвонил с мобильного, представился жителем Чугуевского района и сообщил, что в подвальном помещении завода под лестницей заложил взрывчатку.

При этом он добавил, что у него большой кредит и терять ему нечего. В ходе осмотра территории взрывчатки не обнаружили, а 24 сентября правоохранители разоблачили "минера".

Подозреваемым оказался 26-летний житель поселка Большая Рогань Харьковского района. Было открыто уголовное производство по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности". Санкция статьи предусматривает до шести лет заключения.

Напомним, ранее неизвестный сообщил о "минировании" трех вузов Львова. Из-за угрозы взрыва пришлось эвакуировать около четырех тысяч студентов и сотрудников учебных учреждений. Здания проверили эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и специалисты других служб, но взрывчатку так и не нашли.

Отметим, что телефонные террористы не первый раз поднимают по тревоге экстренные службы. Не так давно под "горячую руку" минера попали четыре университета в Днепре.

Также мы писали о том, что первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что за шквалом звонков и электронными писем с ложными сообщениями о минировании различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР". Объектами минирования становятся торговые центры, супермаркеты, гостиницы, аэропорты, вокзалы, рестораны, театры, храмы, больницы и школы.

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