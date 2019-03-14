Харьковчанка, пострадавшая от упавшей сосульки: "Расследование так и не начали"

Зоя Масловская, пострадавшая в центре города, до сих пор остается в гипсе

Пострадавшая. Зою Масловскую ждет длительная реабилитация после того, как на нее упала наледь. Фото: «UA: Харків».

Харьковчанка, пострадавшая от упавшей сосульки: "Расследование так и не начали" Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/391/142/5c5391142440c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/391/142/5c5391142440c.png 2019-03-14T18:11:26+02:00 Харьков Зоя Масловская, пострадавшая в центре города, до сих пор остается в гипсе

В полиции не начали досудебное расследование после того, как на харьковчанку рухнула наледь с крыши дома. Напомним, 56-летняя Зоя Масловская вместе с подругой прогуливалась по улице в центре города, когда на нее с крыши сорвалась ледяная глыба. При этом накануне жильцы дома обращались к коммунальщикам с просьбой убрать сосульки.

Врачи диагностировали у Масловской два открытых перелома кисти, двойной закрытый перелом лучевой кости, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Женщина уже находится дома, но в гипсе предстоит ходить еще три месяца. Говорит, что врачи осторожны с прогнозами, но худших сценариев удалось избежать. Добиться компенсации пострадавшей пока что не удалось.

"Никто ничего не сделал, никакое дело не было открыто, писали письмо в прокуратуру, подавали в суд – сейчас ждем ответа. Должны были открыть досудебное расследование и внести в реестр досудебных расследований автоматически, поскольку, когда скорая привезла в четвертую больницу, дежурный полицейский все данные записал и передал райотдел", – рассказала журналистам "Сегодня" Масловская.

В отделе коммуникации Нацполиции области рассказали, что информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции, заявление находится на рассмотрении, проводится проверка.

А вот после подобного инцидента, когда 26 февраля около 14:30 на улице Пушкинской обрушилась ледовая глыба с крыши дома на 52-летняю женщину и 34-летнего мужчину, информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье "служебная халатность".

Пострадавшие также получили закрытую черепно-мозговую травму и другие ранения. Как сообщили в отделе коммуникации Нацполиции области, максимальное наказание по санкции статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на такой же период.

Напомним, ранее в Харькове сосулька упала на голову 56-летней женщины, которая была госпитализирована с серьезными травмами. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, перелом и ранение руки, а также ушиб грудного отдела.

Ранее мы писали о том, что в Днепре люди опасаются за свою безопасность из-за огромных сосулек на крышах домов. Недавно кусок льда разбил окно в квартире одной их трехэтажек города. Грохот напугал прохожих и жильцов дома.

Стоит добавить, что мы уже писали о проблеме с образованием огромных сосулек в Харькове, где на крышах висят тонны льда. Коммунальщики не следят за частными домами, ОСМД или кооперативами – для борьбы с сосульками людям приходится самим нанимать альпинистов.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.